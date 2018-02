PSOE propone limitar intervenciones de consejeros en los debates y el voto telemático

Publicado 24/02/2018 10:09:38 CET

Esteban ve en todo caso "complicado" cambiar el Reglamento esta legislatura y no cree vaya a haber consenso para reformar la ley electoral

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, ha señalado en cuanto al Reglamento de las Cortes que sí que habría que cambiar algunos mecanismos como el turno de intervención de los debates generales, además de que habría que "adaptar" otros extremos "a las nuevas circunstancias de la realidad", como articular la posibilidad de permitir el voto telemático en circunstancias excepcionales.

En una entrevista con Europa Press, Esteban ha asegurado que los diputados tendrían que poder tener esa posibilidad en según que circunstancias "que habría que enumerar para que pudieran emitir su voto a distancia", recordando que hace dos semanas él mismo tuvo que ausentarse de una sesión plenaria por el fallecimiento de un familiar y no pudo pronunciarse en dos debates generales, lo cual provocó sendos empates técnicos que dieron como resultado que estos debates decayeran.

Otra de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista es regular en algunos casos el tiempo máximo de intervención de los miembros del Consejo de Gobierno en las Cortes, ya que ahora pueden disponer del tiempo que consideren sin límite excepto en las respuestas orales y en las interpelaciones.

Sobre la reivindicación del Grupo Podemos de dar cabida a un 'Escaño Ciudadano', ha señalado que "no es constitucional que una persona no elegida por parte de los ciudadanos en las urnas pueda llegar a tener poder de decisión en un Parlamento".

También ha rechazado que tenga que articularse una obligatoriedad de intervención del presidente regional, recordando que ya está recogido que el líder del Ejecutivo "tiene que intervenir al menos una vez al año en el Debate del Estado de la Región".

"Obligar a un presidente a intervenir es como obligar a un alcalde o presidente del Gobierno. Creo que las obligaciones tienen que ser lo más amplias posibles pero lo más sensatas", ha indicado.

"SE ELEGIRÁN 33 DIPUTADOS SI LAS COSAS NO CAMBIAN"

En otro orden de cosas, ha reconocido que es "complicado" que esta legislatura cristalice un acuerdo entre los tres grupos con representación en la Cámara regional de cara a cambiar el Reglamento de la misma, al tiempo que ha considerado que en las elecciones autonómicas del próximo año se volverán a elegir 33 diputados "si las cosas no cambian", toda vez que la reforma electoral no se llevará a cabo si no es con consenso.

Tal y como ha recordado, el Gobierno ya ha pedido a los grupos parlamentarios y a partidos políticos más representativos del panorama político su opinión. "Se han enviado cartas, no sé si están todas contestadas, pero creo que no hay voluntad de contestar a ese requerimiento del Gobierno que es quien tiene que poner la mesa y las sillas para escuchar a todos", ha señalado.

Además, ha señalado que lo que necesitan las Cortes regionales es "trabajar y avanzar sobre los problemas reales de la gente" y "no perderse en cábalas y cálculos o en qué aritmética convendría al finalizar la legislatura". "Así no avanza nadie. Si vamos, vamos todos y con fe en que se pueda llevar a cabo la reforma de manera consensuada", ha finalizado.