Román afirma que es "poco probable" que repita a la Alcaldía de Guadalajara

Actualizado 27/12/2017 15:20:54 CET

GUADALAJARA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, no ha descartado volver a presentarse como candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales, pero, en todo caso, aunque lo ve "posible", lo considera "poco probable".

"De momento, no tengo el sufragio pasivo retirado por nadie, y por tanto, aunque es probable porque son muchos años, es poco posible, aunque no voy a decir que no", ha señalado durante la presentación del balance anual, acompañado del resto del equipo de Gobierno.

Ha recordado que en el caso de los pasados comicios había dicho que no se presentaría pero como, finalmente, le convencieron para que tomara otra decisión, y "no voy a pecar otra vez de lo mismo", ha apostillado.

Ha vuelto a ofrecer a Ciudadanos la posibilidad de formar parte del Gobierno municipal, pero, en todo caso, ha asegurado que tiene un pacto de investidura que va a cumplir, así como su programa electoral, en referencia a esta formación.

Respecto a los buenos resultados de Ciudadanos en Cataluña, no cree que sean extrapolables a Guadalajara, pero ha vuelto a incidir en que las mayorías absolutas son ya "muy difíciles de conseguir" porque "ahora mismo hay un trasvase de votos que puede ser reversible de unos a otros partidos".

Cree que, si bien ha sido el PP con Mariano Rajoy a la cabeza quien "ha parado" el secesionismo "de manera tranquila y firme, quien se ha beneficiado, porque tiene una marca más simpática", ha sido Ciudadanos.

En opinión de Román, lo que está claro es que ningún partido tiene un voto fijo, sino que cualquier persona es capaz de votar a "dos o tres" formaciones políticas según la situación real de momento y el estado de ánimo.

El alcalde se ha mostrado convencido de que en las elecciones municipales y autonómicas se votarán también con sentimiento de carácter nacional, aunque también se vote "de manera importante" a las personas.

Pero lo que tiene muy claro es que las próximas elecciones serán "tremendamente abiertas", aunque espera que el PP siga en el Gobierno de Guadalajara y cree que, "sin duda, harán falta acuerdos entre formaciones políticas".

Finalmente, ha manifestado que en Toledo no ve su futuro pero ha dicho que su compromiso hoy es aún con Guadalajara.