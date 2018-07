Susana Guerrero reclama cambios ley que castiga a madres por proteger a sus hijas

Actualizado 26/07/2018 15:58:20 CET

TALAVERA DE LA REINA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La madre talaverana Susana Guerrero, acusada de un supuesto delito de desobediencia a la autoridad por no cumplir con el régimen de visitas del padre biológico de su hija, condenado por maltrato y al que acusa de un presunto "abuso sexual" a la menor, ha reclamado que la ley "tiene que cambiar, no se puede seguir castigando a las madres que deciden proteger a sus hijas e hijos ante una situación sexual o violenta por parte del progenitor".

En declaraciones a Europa Press este jueves en la puerta de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo) antes del juicio en el que la Fiscalía le pide año y medio de prisión, ha asegurado que se ha enfrentado "con fuerza" y con su "verdad", pues lo único que ha hecho, a su juicio, es defender a su hija de 13 años, a lo que ha añadido que "es tremendo que el sistema cuando denuncias abusos sexuales hacia tus hijos, se te acuse de denuncia falsa y se te persiga hasta meterte presa, y que si no lo denuncias te acusen de omisión".

"Este es el mensaje que le transmito una vez más a la magistrada que me juzgó y que me absolvió en abril, que me diga qué posibilidades tenía cuando mi hija me cuenta lo que estaba viviendo", ha señalado.

Guerrero ha recordado "lo elevado que es el porcentaje de abusos sexuales en la infancia y dentro del núcleo familiar, es real, existe y se sigue tapando". Además se ha referido al momento en el que ella fue consciente de que se enfrentaba a un señor que ni había sido su pareja, sino que es, en su opinión, un "depredador sexual de menores". "Que se imagine el resto de la sociedad lo que supone, como superviviente de abusos, tener que ser la que encabece esta lucha para proteger a mi hija", ha dicho.

SU HIJA "YA HA DECIDIDO"

"Mi hija ya ha decidido que no quería estar más con su progenitor, en el momento en que contó lo que le estaba haciendo, y en esto no me agarro al marco de la ley sino que se tiene que proteger el relato de los menores antes el abuso sexual que sufren", ha puntualizado.

Para Guerrero lo que le ley llama incumplimiento o desobediencia, para ella es "protección", y en este sentido, ha mantenido que "esto no se puede seguir permitiendo, es un arma que ha puesto el sistema para poner prisión y acorralar a las madres".

En su opinión, hay algo que el sistema "hace con todas las madres", pues ha afirmado que es el mismo protocolo de actuación en casos que no son iguales, y se ha referido a Juana Rivas. "Me parece muy bien un gobierno lleno de mujeres pero verdaderamente quiero ver un gobierno que cambie leyes, que las modifique para proteger a la infancia y que deje de ser tabú el abuso infantil dentro de la familia", ha añadido.

Por ello, ha mostrado su intención de seguir luchando por ello, ya que, ha puntualizado, cuenta con el respaldo de la sociedad que está empezando "a crear conciencia con esta situación de tener al lobo en casa".