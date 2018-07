El Teatro Circo de Albacete acoge los ensayos de 'Los amores oscuros'

Actualizado 26/01/2017 15:20:42 CET

El Teatro Circo de Albacete acoge estos días los ensayos de la producción albaceteña 'Los amores oscuros', una obra "made in Albacete" que combina música, poesía, canto y teatro para contar la historia de amor entre un albaceteño, Juan Ramírez de Lucas, y Federico García Lorca. "Puro teatro" cuyo estreno mundial será los días 1 y 2 de febrero en Málaga.

Así lo ha expresado el director de la misma, Juan Manuel Cifuentes, para quien la obra cuenta "una historia de amor sin más, sin distinguir nada" que tuvo lugar en plena Guerra Civil y que acabó "trágicamente" con la muerte del poeta universal granadino.

Acompañado del elenco de actores; director de vestuario y escenografía; cantante; guitarrista y del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el director de Cultural Albacete, Cifuentes ha agradecido todo el "esfuerzo terrible" que se ha realizado para sacar adelante "un proyecto bellísimo".

"Este espectáculo me ha tocado, por Lorca, porque la historia es nuestra, y porque una compañía de aquí se ha arriesgado a ponerlo en pie. Estoy muy enamorado del proyecto", ha admitido el director albaceteño.

Producido por Albacity Corporation, la obra está patrocinada por Cultural Albacete y Diputación provincial. El presidente de la institución ha felicitado al director por narrar la novela homónima de Manuel Francisco Reina, de una forma "preciosa". Cabañero ha recordado que Diputación "apoya la cultura de calidad", para que en Albacete "se vean grandes espectáculos culturales".

AYUDAS A LAS PRODUCCIONES LOCALES

Pero también, ha matizado, apoya "a nuestra gente" y por eso el Consorcio Cultural Albacete ha abierto "una línea de ayudas para apoyar la producción de productos que se hagan en la provincia de Albacete", ha adelantado el responsable institucional.

Antes de las declaraciones, los medios de comunicación han podido visionar un extracto de la obra, unos minutos de representación tras los cuales los actores han comparecido. Así, el actor hellinero Alejandro Valenciano da vida a Lorca "con mucho amor", y ha asegurado que "le pega pellizcos en el alma" cuando lee al poeta, al dramaturgo universal. "Es un honor el poder llenarme de Federico García Lorca y de esta gran historia de amor, que seguramente fue el motivo por el que le perdimos".

Antonio Campos da vida a Juan Ramírez de Lucas, a "ese rubio de Albacete" del que se enamoró García Lorca. "No me extraña que se enamorase de un ser tan especial, tan radiante, tan culto", ha dicho del ya fallecido albaceteño, y emocionado ha asegurado que "solo se puede contar al cien por cien con los sentimientos a flor de piel, porque si no quedaría hueco".

La cantante Clara Montes acompaña los sentimientos de Juan Ramírez con la música, además de interpretar a varios personajes. "Es todo tan bello, tan delicado, tan importante que siento que estoy haciendo algo muy nuevo personalmente. En España no hay espectáculos de este calibre", ha asegurado Montes.

Por su parte, el autor y adaptador, Manuel Reina, ha subrayado que la idea de la adaptación teatral de la obra, que salió a la luz en 2012, fue en Albacete. "Fue en la presentación de la novela "Los amores oscuros", y, en este mismo año ya se hizo una primera versión teatral".

Un proyecto "coral", en el que han trabajado cinco años, una "pieza de alta joyería teatral", como así la define Manuel Reina, que se estrena los días 1 y 2 de febrero en el Teatro Cervantes de Málaga, de donde es natural el autor de la novela, y cerrará el 34 Festival de Teatro de la ciudad andaluza. Al Teatro Circo de Albacete llegará el 30 de marzo. Hasta la fecha ya se han vendido 600 entradas.