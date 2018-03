Tirado cree que Page "se anda por las ramas" al hablar de prisión permanente revisable y recuerda que ya votó en contra

Actualizado 14/03/2018 13:20:15 CET

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha considerado que el presidente autonómico y líder del PSOE regional, Emiliano García-Page, "se anda por las ramas y habla de ambigüedades" al referirse a su postura frente a la prisión permanente revisable, tras lo que ha recordado que "ya votó en contra" de esta medida.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, así ha contestado después de que García-Page sugiriera sobre este asunto que hay que llevar las condenas "al máximo" que permita la Constitución.

"Estamos hablando de delitos gravísimos, y los ciudadanos piden ahora sentido común y están a favor de esta prisión permanente revisable. No entendemos por qué el PSOE está en contra. Le pedimos a Page que mire a la sociedad y no a Podemos. Los diputados del PSOE votarán mañana la derogació y es una irresponsabilidad, y la hacen porque Page ha dado la orden", ha considerado, añadiendo que el líder autonómico "no quiere que la gente sepa que está en contra de la prisión permanente revisable".