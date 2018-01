Tirado ve como "azucarillo que se ha difuminado" a Page y cree que "solemniza la obviedad"

Actualizado 02/01/2018 9:54:42 CET

TOLEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, está convencido de que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, es "como un azucarillo que se ha difuminado" y que "ya no existe como alternativa" de gobierno, cuyo "problema" es que "está solemnizando la obviedad" de forma continua en su labor de gobierno.

En una entrevista con Europa Press, Tirado ha opinado que el máximo responsable de la Comunidad Autónoma lo que ha hecho es "ir difiriendo todos sus problemas al 2019" y, como en el juego de la cerilla, "soltarla antes de que le llegue y no quemarse".

De ahí que el 'popular' compare su gestión con "lo que se hizo en la época de Barreda", de tal forma que "está acumulando todos los problemas" como si tuviera entre manos "un artefacto de relojería" para que "explote luego en la siguiente legislatura" y eso "es un peligro".

"Él lo que quiere es que los fracasos de sus políticas los tengan que resolver otros, y aunque él crea que no, nosotros los vamos a resolver sin mirar al pasado, con valentía, diálogo, determinación, con la sociedad de Castilla-La Mancha y con soluciones, y el cambio con soluciones será una realidad" con el PP, ha subrayado Tirado.

En este sentido, el secretario regional del PP arremete también contra los anuncios de García-Page, quien para decir que ha "comprado una caja de tiritas, que es algo que se compra todos los días, hace una rueda de prensa y toda la parafernalia vale más que la caja de tiritas".

A su juicio, el dirigente socialista "sobreactúa ante las cosas que realmente anuncia" y "está mucho en el chascarrilo", cuando debería "tener más rigor y aplomo".

EL GOBIERNO "HA FRACASADO"

En este sentido, Tirado opina que el Gobierno regional "ha fracasado" y que "su inactividad está produciendo efectos muy negativos para Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos", considerando que "al primero que nos tendríamos que cargar y eliminar por muy deficiente es a Emiliano García-Page".

El secretario regional del PP sitúa a continuación en esa lista de suspensos al consejero de Sanidad, Jesús Fernández; al de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que "tampoco se salva"; al de Educación, Ángel Felpeto; a la de Fomento, Agustina García Élez, cuya Consejería tiene "más gasto en funcionamiento que en inversiones", y a la de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que se "divide el tema" con la consejera del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, "y lo que antes debería hacer una, ahora lo hacen dos".

A Herranz, junto con el vicepresidente segundo, José García Molina --también de Podemos--, y al vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, el diputado del PP los "daría por ausentes, por no presentados, hay que suspenderles", preguntándose a qué se dedican ambos vicepresidentes. "Me gustaría que me dijeran: nos dedicamos a esto", señala.