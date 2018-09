Toledo acogerá el 'VI Cross y Paseo Solidario Down' el 23 de septiembre para fomentar la normalización y la inclusión

Publicado 12/09/2018 14:43:06 CET

TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo acogerá el 23 de septiembre el 'VI Cross y Paseo solidario Down Toledo' con el objetivo de fomentar la normalización y la inclusión de las personas con síndrome de Down.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la presidenta de la Asociación Down Toledo, Trinidad Escobar, junto a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en la presentación de está carrera solidaria que se ha realizado en la sede de la asociación.

Escobar ha detallado que hay tres modalidades de participar en el evento solidario. La modalidad 'Cross', para las personas que estén en forma, tendrá salida a las 10.00 horas en el Recinto Ferial Peraleda, pasará por la Academia de Infantería y tendrá llegada en el Parque de Safont. La inscripción para participar en esta modalidad tiene un precio de 10 euros.

"La modalidad de 'Paseo' está preparada para las familias para que muestren su valentía y se vea una marea azul con las camisetas del evento por la senda ecológica", ha indicado la presidente. Este paseo tiene en el mismo lugar salida y llegada que la anterior modalidad y un coste de inscripción de 5 euros.

La tercera modalidad para participar en el 'VI Cross y Paseo solidario Down Toledo' es 'Dorsal 0', para aquellas personas que no puedan acudir o estar presentes en el evento puedan colaborar con sus donaciones a este proyecto.

Las inscripciones se pueden hacer a través de las web 'www.downtoledo.org' y 'www.deporchip.com'; en la tienda de deportes 'Bikila', ubicada en la calle General Villalba; en la tienda solidaria de Down Toledo, situada en la travesía de Mendigorría; y en los locales de Down Toledo de las calles Río Marchés y Alberche. La recogida de los dorsales se podrá realizar desde el 17 de septiembre hasta el 22 de septiembre en la tienda solidaria de Down Toledo y el mismo día de la prueba a partir de las 9.00 horas

La presidenta ha apuntado que al terminar la prueba en el parque de Safont hay preparadas actividades como zumba, hinchables para los más pequeños, batucada, zona de juegos y migas para los participantes, entre otras.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN EN TOLEDO

Además, ha adelantado que los días 28, 29 y 30 de septiembre será el encuentro nacional de jóvenes con síndrome de Down en Toledo. "Vendrán 200 jóvenes a compartir la ciudad, gastronomía, rutas y espacios de charla", ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo ha reiterado que el objetivo del 'VI Cross y Paseo solidario Down Toledo' es la visibilización y la normalización de las personas que tienen síndrome de Down porque "para lograr una sociedad más inclusiva y justa hay que apoyar este tipo de eventos y ofrecer las mismas oportunidades a todos".

Tolón ha manifestado que Down Toledo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de todas las administraciones públicas en este tipo de evento. En este sentido, ha señalado que esto "no sólo son palabras, son hechos", al aumentar el presupuesto de la Concejalía de Servicios Sociales en un 40 por ciento en su legislatura.

"Seguramente el presupuesto irá aumentando para ayudar a las familias que peor lo están pasando en Toledo porque la ciudad está viviendo un momento importante de desarrollo económico y este crecimiento tiene que llegar a todo el mundo y también a las personas con capacidades diferente", ha señalado la alcaldesa.

Además, ha destacado el trabajo que hacen las familias en el día a día con las personas que tienen síndrome de Down porque "es un trabajo duro y que requiere mucho esfuerzo". "Estas familias son un ejemplo de autenticidad y de valores, por ello la actividad del 23 septiembre es una fiesta por y para las familias".

La alcaldesa también ha querido agradecer el trabajo que está realizando la presidenta de Down Toledo en la asociación donde los jóvenes se forman en empleo y cuentan con 20 personas trabajando.