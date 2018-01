Un total de 52 municipios de la Plataforma 430 reclaman el desdoblamiento de la carretera

Actualizado 29/01/2018 18:30:52 CET

CIUDAD REAL, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y vecinos de 52 municipios de la provincia de Ciudad Real y Badajoz, a través de la Plataforma Nacional 430 Digna y Segura, reivindica el desdoblamiento de esta carretera y su reconversión en la A-43 para evitar que esta siga siendo la tercera carretera con más siniestralidad del país.

Así lo ha indicado el alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, quien ha recordado que entre 42 y 46 familias han perdido a algún miembro en esta vía en la que, incluso, hay puntos negros que han incrementado la siniestralidad un 143%.

Rincón ha destacado que siguen sin tener noticias del Gobierno a pesar de que hace más de un mes que ya solicitaron una reunión, a través del subdelegado de Gobierno con Fomento, una reunión con el Ministerio de Fomento.

Sin embargo, desde que hace un año manifestaran en Puebla de Don Rodrigo dice que lo único que han conseguido es más presencia de la Guardia Civil y radares, pero no en infraestructuras, "cuando no es una locura que pedimos: no es una autovía, sino la reconversión de 200 kilómetros desde Ciudad Real hasta Torrefresneda (Badajoz), con lo que ya está hecho la mitad de trabajo".

Rincón ha señalado que se tratará de una manifestación pacífica que cortará durante dos horas la N-430 tras lo que se leerá un manifiesto y habrá declaraciones.

"Creemos que habrá gran afluencia, a pesar de que la gente va a dejar de ganar su jornal porque es un problema muy grave porque la gente se está matando. Y no estamos dispuestos. Nos van a escuchar sí o sí", ha afirmado Rincón.

SIN IR EN CONTRA DE NADIE

El mensaje de manifestación va dirigido al Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, que es el titular de esta carretera, aunque se pida la solidaridad de todas las administraciones y la sociedad civil, ha indicado el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas.

"Nuestra reivindicación tiene que ver con el derecho a la vida, eliminando curvas y mejorando el firme, pero también por el derecho al empleo y la economía, que se vería notablemente mejorada con unas buenas comunicaciones que evitarían que nuestros vecinos se tengan que ir a trabajar a otras provincias", ha apuntado el alcalde de Piedrabuena, que ha estado acompañado también por el teniente de alcalde de su localidad, Rafael Sánchez, y el alcalde de Los Pozuelos, Basilio Lillo.

Por otra parte, ha agradecido el apoyo de los empresarios de la Vega Alta de Badajoz, así como de la provincia de Ciudad Real "porque no hay que olvidar que es una vía fundamental que comunica el este con el oeste".

Finalmente, todos los presentes han animado a la participación de esta manifestación que saldrá a las 11.00 horas de Los Jardinillos de Piedrabuena.