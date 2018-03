Wado afea al sacerdote de Tobarra su "desconocimiento absoluto" sobre lo trans y se ofrece a formarle en la materia

Actualizado 31/03/2018 15:01:28 CET

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha, después de que el sacerdote de Tobarra (Albacete), don Pedro, haya cuestionado la ideología de género, le ha afeado su "desconocimiento absoluto", que "hace un claro daño hacia la sociedad y sobre todo hacia las personas trans", y le ha ofrecido formarle en la materia.

En un comunicado, esta asociación ha mostrado su "absoluto rechazo" a las declaraciones del sacerdote de Tobarra, durante el sermón de la procesión de Viernes Santo, un día antes del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

"Es una pena que declaraciones de ese tipo, sean pronunciadas ante cientos de personas, y que coincidiera que estaba siendo transmitido en directo por la televisión regional de Castilla-La Mancha", ha lamentado la asociación, que ha añadido que "la falta de formación y educación sobre lo que es o no el género, la diferencia entre transgénero y transexual o el no binarismo, hace que cualquier persona, por juicios de valor o ética personal, no por la universal de derechos humanos, transmita información errónea hacia multitud de personas, mal informando y haciendo un claro daño hacia nuestra sociedad y sobre todo hacia las personas trans, como aconteció ayer".

Han recordado que los Principios de Yogyakarta que fueron encargados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratificaron en su momento la obligación de los Estados de garantizar la efectiva protección de todas las personas contra toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

"La realidad de las personas trans, sufre de un estado crítico, porque aunque esté mal visto hablar y/o pronunciarse con palabras o ideas tránsfobas, la realidad es que a día de hoy no se ha llegado a interiorizar en la sociedad, la ciudadanía en general no lo entiende, porque no se le ha explicado bien", han condenado.

"Este desconocimiento absoluto, de confundir sexo biológico, con identidad de género, o ésta a su vez con identidad sexual, es la máxima desautorización que puede tener alguien para poder pronunciarse en la materia, además alegando 'estudios científicos'".

Dicho esto, desde WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha han reiterado, como organización feminista, su rechazo a sus declaraciones, recalcando que no existe ninguna "ideología de género" y pidiendo a este sacerdote que "deje de usar ese vocabulario cuya única intención es manipular a la población con un léxico premeditado"." Y remarcamos que no, no debe haber diferencias legales y socio culturales en derechos y roles entre hombres y mujeres".

"Si es debido a su desconocimiento, que primero se informe de fuentes no dañinas y veraces en la materia, incluso nos ofrecemos a impartirle los cursos de formación que sean necesarios. Es muy curioso que se hable de libertad de expresión, cuando lo que se quiere decir es libertad de odio o libertad de ser intolerante. Esperamos que no se vuelvan a repetir declaraciones públicas como el sermón realizado por 'don Pedro', y por ello vemos tan necesaria la aprobación y reforma de las diferentes leyes que protejan los derechos de las personas trans, y del resto de la comunidad LGBTI", han defendido.

MAYOR VISIBILIDAD

Dicho esto, han reclamado este sábado, Día Internacional de la Visibilidad Trans, una visibilidad mayor hacia las personas transgénero, transexuales y/o de géneros no binarios diversas, pues WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha mantiene que "la transfobia, aunque políticamente incorrecta a día de hoy, realmente sigue arraigada en nuestra sociedad, las personas trans seguimos siendo discriminadas en la totalidad de las facetas de la vida", han denunciado.