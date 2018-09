Las acusaciones solicitan apertura de juicio oral con jurado por el asesinato de la niña vallisoletana Sara

Publicado 07/09/2018 11:43:20 CET

El Juzgado de Instrucción 6 ha celebrado una audiencia preliminar en la que las defensas de Roberto y Davinia han pedido el sobreseimiento

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones en el caso de la niña Sara, fallecida a los 4 años en agosto del pasado año y de cuya muerte se responsabiliza a su madre biológica y al novio de ésta, han solicitado este viernes, de forma unánime, a la juez instructora la apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado popular.

El trámite de la audiencia preliminar celebrada en el Juzgado de Instrucción número 6 apenas ha durado más de diez minutos, tiempo suficiente para que el fiscal, las acusaciones populares (Asociación Clara Campoamor y Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tragos (Adavasymt)) y la particular--representa al padre biológico de la pequeña--solicitaran a la juez la apertura de juicio oral mediante procedimiento de jurado popular y, además, ratificaran punto por punto sus respectivos escritos acusatorios, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el lado opuesto, y en un acto con la presencia de la madre de la niña, Davinia M.G, y del compañero sentimental de ésta, Roberto H.H, que han llegado procedentes de sus respectivos penales, ella desde la prisión militar de Soto del Real (Madrid) y él desde Villanubla, sus letrados defensores han pedido a la juez el sobreseimiento de la causa, en concordancia con sus calificaciones en las que interesan su libre absolución.

Será ahora la juez la que, a tenor de lo solicitado por unos y otros, dictará una resolución en la que, con toda seguridad, acordará seguir la tramitación por el procedimiento del jurado popular y elevará el mismo a la Audiencia de Valladolid, tribunal que deberá iniciar el proceso de selección del jurado y fijar las fechas para la celebración del juicio.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Las cuatro acusaciones reclaman prisión permanente revisable para Roberto H.H. Además, tanto Fiscalía como las dos acusaciones populares interesan la misma medida para la madre de la niña, con la única diferencia de que la acusación particular del padre biológico solicita la libre absolución de Davinia, para quien no hace petición alguna al considerar que ella no estaba al corriente de la situación y alega que si se hubiera percatado de lo ocurrido habría reaccionado para evitar lo ocurrido.

Fiscalía considera a Roberto H.H. autor material de seis delitos de maltrato con lesiones en el ámbito familiar, un delito de maltrato habitual, otro de violación a una menor de 16 años y asesinato. Mientras, respecto de la madre le imputa los mismos delitos por omisión, así como otro, este en calidad de autora material, de abandono de menores.

Así, la acusación pública interesa para ambos procesados, por el delito de asesinato, prisión permanente revisable, así como por el resto penas que suman para Roberto 24 años de cárcel y 25 para la progenitora de la pequeña, además de 15 años de libertad vigilada una vez salieran de la cárcel.

Por su parte, Adavasymt imputa a los dos encausados un delito de asesinato, seis delitos de lesiones y otro de maltrato, así como un delito continuado de violación en el caso de Roberto y de abandono de menores en el caso de Davinia, con lo que, amén de la petición de prisión permanente revisable para ambos, esta acusación popular pide para la mujer un conjunto de penas que suma 13 años de cárcel y para el que fuera su novio, 24.

Finalmente, la Asociación Clara Campoamor, representada por Luis Antonio Calvo, observa en la conducta de los procesados delitos de lesiones, con petición de un año por cada uno, un delito de lesiones merecedor de cinco años, otro de maltrato habitual por el que solicita tres años, uno de violación a menor de 16 años, con petición de 15 años más, y otro de asesinato, por el que interesa la prisión permanente revisable además de otros 15 años de libertad vigilada una vez que recuperen la libertad.