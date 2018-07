Recepción al Pucela, un equipo de Primera que se ha metido en el corazón de su gente

Actualizado 17/06/2018 18:14:54 CET

VALLADOLID, 17 Jun.

El Ayuntamiento y Diputación han recibido a los integrantes del cuerpo técnico, jugadores y directivos del Real Valladolid que, no solo ha conseguido la "gesta del ascenso a Primera División", sino que, ha logrado "ilusionar" a la ciudad y la provincia "metiéndose" en el corazón de sus gentes.

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los dirigentes de ambas instituciones, Óscar Puente y Jesús Julio Carnero, durante la recepción que se ha llevado a cabo en el Consistorio y en el Palacio de Pimentel.

El primer escenario para la plantilla e integrantes del club ha sido el Salón de Plenos del Ayuntamiento, "el de las grandes ocasiones", ha admitido el regidor, vacío de "fútbol" durante tantos años. "Por aquí han pasado muchos deportes, pero faltabais vosotros", ha asegurado Puente.

El alcalde, que ha recordado que es el segundo ascenso que vive --Atlético Valladolid y ahora Real Valladolid-- y que confía en que pueda ser también testigo del mismo hito "con el baloncesto", ha felicitado al club por la temporada, pero, sobre todo por el "ejemplo" que han dado. "Más allá de los resultados, ha habido momentos difíciles, pero vosotros habéis creído que era posible y esa fe al final ha hecho que lo fuera", ha reflexionado.

Puente no ha querido entrar a analizar la repercusión que el ascenso tiene, en términos económicos para la ciudad, para detenerse en los "sentimientos" que, en definitiva, es lo "más importante".

"Todo el mundo me pregunta por los beneficios económicos que tiene para la ciudad tener a un equipo de fútbol en Primera, pero se olvidan de lo más importante, los sentimientos, y vosotros hoy estáis en el corazón de mucha gente", ha subrayado para ahondar que ese "sentimiento" hace que mucha gente con "dificultades" tengan "ilusión".

En este punto, ha loado el comportamiento de la afición, rechazando que sea "fría" para confirmar que siempre "devuelve lo que le dan multiplicado por cinco" y, ha añadido, "vosotros le habéis dado mucho".

Por eso, se ha aventurado ha afirmar que el "cemento" ya va a ser cosa "del pasado" y que el equipo va a tener un "apoyo muy similar" al que se han visto en los últimos partidos. "El XII Pucela se va a abrir camino porque la comunión equipo-público funciona", ha apostado.

Por último, ha puesto deberes a la directiva del club al manifestar su deseo de que se mantenga, "dentro de las dificultades que eso conlleva", el actual bloque porque, además de por su calidad, la "vertiente humana" ha sido fundamental para lograr el regreso a la elite del fútbol español.

Después del alcalde, ha tomado la palabra el técnico blanquivioleta, revulsivo y uno de los principales protagonistas en la consecución del ascenso del Real Valladolid. Sergio González ha agradecido la recepción en el Ayuntamiento y ha deseado poder "volver muchas veces más".

En su breve discurso, el técnico ha aplaudido que el "enorme esfuerzo" que ha hecho la plantilla haya servido para que la "ciudad se activara" y confía en que esta comunión continúe la próxima temporada y que el estadio mantenga el aspecto que ha tenido en estos "últimos partidos".

Por su parte, el presidente de la entidad, Carlos Suárez, ha revelado que, aunque sabía que no era "fácil" lograr el ascenso, estaba "seguro" de que se lograría si llegaban a jugar "el play off". El máximo responsable blanquivioleta ha insistido en que es el momento de "unirse y sumar", de "no mirar atrás" y de "remar todos en el mismo sentido" para que la ciudad se sienta "orgullosa" de un equipo que "representa a todo Valladolid".

El turno de intervenciones lo ha cerrado el capitán, Javier Moyano, que ha reconocido que, pese a que el ascenso era "impensable para algunos", la plantilla nunca había dejado de "creer". "Hemos hecho realidad el sueño de despertar a una ciudad dormida que no se había identificado con su equipo hasta ahora", ha concluido.

DIPUTACIÓN

Poco después, la expedición se ha trasladado al Palacio de Pimentel, sede de la Diputación Provincial, donde han sido recibidos por el presidente de la institución, Jesús Julio Carnero, que ha querido extender el mérito del ascenso a los "trabajadores" del club.

Además, ha incidido en que la entidad blanquivioleta se ha convertido en "una familia" porque, ha reflexionado, sólo desde esa "unión" se pueden conseguir objetivos como el de ser equipo de Primera División para la próxima temporada.

Por último, y después de bromear con varios de los jugadores en un ambiente distendido, Carnero ha reconocido que el Real Valladolid es el "buque insignia" del deporte vallisoletano, al tiempo que ha asegurado que es una entidad que difunde el sentimiento de "provincia a la perfección".

El canterano Fernando Calero ha tomado el testigo del presidente de la Diputación y, en un breve discurso, ha reconocido sentirse "orgulloso" después de un año "increíble" que le ha permitido cumplir "un sueño" para cualquier futbolista "de la tierra que juega en su equipo".

PROGRAMA

Los fastos por la celebración del ascenso continuarán esta tarde. Primero, con un paseo por el río abordo de la Leyenda del Pisuerga que arrancará a las 18.00 horas desde el embarcadero situado próximo al AC Santa Ana y hasta el de la Playa de las Moreras al que llegarán a las 18.50 horas aproximadamente.

Después, subirán a un autobús que les paseará por la ciudad con un recorrido que transcurrirá por el Paseo Isabel la Católica, calle San Ildefonso, Paseo de Zorrilla, Paseo Filipinos, Plaza de Colón, calle Gamazo, Plaza de Madrid, Plaza España, Duque de la Victoria, calle Ferrari, Plaza Mayor, calle Pasión y Plaza de Santa Ana para terminar, sobre las 20.00 horas, en la Plaza Zorrilla, donde les recibirán el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el concejal de Deportes, Alberto Bustos.

En Zorrilla estará instalado un camión escenario con pantalla gigante, y también habrá música con un animador para seguir la fiesta hasta las 22.00 horas.