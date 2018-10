Ayuntamiento de Valladolid celebrará una jornada sobre patinetes eléctricos pero descarta una ordenanza a corto plazo

Publicado 11/09/2018 13:41:38 CET

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará en próximas semanas una jornada para abordar la proliferación de patinetes eléctricos en las calles, sobre cuya presencia existe "un vacío legal", como ha reconocido el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, quien ha descartado, en cualquier caso, que se vaya a elaborar una ordenada al respecto a corto plazo.

Vélez no ha concretado la fecha en que se realizará esta jornada, aunque sí ha asegurado que tendrá lugar "antes de que finalice el año" para estudiar las "muchas dudas" que surgen sobre este tema. "No podemos decirles por dónde pueden ir o no", ha reconocido el edil, que ha apuntado los problemas de seguridad que su presencia puede suponer para los peatones, pero "tampoco pueden ir por el carril bici o por la calzada".

En este sentido, ha criticado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya delegado la cuestión en los ayuntamientos, de los cuales "sólo el de Barcelona ha regulado su uso".

En cualquier caso, ha advertido de que la presencia de estos medios de transporte individual es "imparable" y ha constatado que "una vez más la sociedad va por delante de la legislación", por lo que aunque considera que "en un futuro" habrá que regularlo, aunque por el momento el Consistorio no se plantea elaborar una ordenanza al respecto.