El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 1 preventiva por contaminación

Actualizado 26/08/2018 12:37:32 CET

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación preventiva 1 por contaminazción atmosférica después de que los niveles de ozono se hayan reducido en las últimas horas por debajo de 100 microgramos/m3.

El Ayuntamiento de Valladolid activó la situación 1, preventiva, el día 23 de agosto, como consecuencia de la superación de esos valores durante tres días consecutivos, señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Por lo tanto, el Ayuntamiento desactiva la situación preventiva, previsto en el Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid aprobado de manera definitiva el 1 de febrero de 2017.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.