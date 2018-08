El Ayuntamiento de Valladolid descarta más peatonalizaciones antes del final del mandato

Actualizado 27/08/2018 13:40:38 CET

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha explicado este lunes que el equipo de Gobierno está en un "proceso continuo" de estudio de nuevas peatonalizaciones de calles, pero ha apuntado que no hay previsión de abordar obras nuevas en este sentido antes del final de mandato.

Así lo ha explicado Vélez este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que se ha referido a posibles proyectos de peatonalización como los del entorno de Claudio Moyano, Menéndez Pelayo y Constitución; San Lorenzo y María de Molina o el Puente Colgante.

"Estamos trabajando, pero es algo que no va a ser inminente, es una posibilidad", ha señalado el edil en referencia a la peatonalización de Claudio Moyano, lo que permitiría que la totalidad de la calle Santiago sea íntegramente de tránsito peatonal.

En todo caso, ha añadido que el Área de Movilidad y el equipo de Gobierno tienen que hablar con los vecinos de la zona, con hosteleros y comerciantes, como partes afectadas, por lo que no es algo que se vaya a ejecutar "de forma inmediata". De hecho, ha apuntado que "no va a dar tiempo antes de acabe este mandato".

La previsión de no abordar nuevas obras de peatonalización, ha advertido Luis Vélez, "no quiere decir" que no se estudie y analice la ampliación de nuevos espacios "para el disfrute de los ciudadanos", en unos casos a iniciativa propia del Ayuntamiento y, en otros, bajo petición de ciudadanos o colectivos.

El concejal ha recordado que hace pocas semanas concluyeron las obras de peatonalización de la calle Regalado, que considera que "han quedado muy bien", y a las que situado como ejemplo de que "las cosas deben de llevar su tiempo y trabajarlas con suficiente antelación y de la forma mas consensuada posible".

Luis Vélez ha realizado estas declaraciones tras una reunión para ultimar la preparación de la próxima Semana de la Movilidad, que se celebrará entre el 17 y el 23 de septiembre.