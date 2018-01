El interventor recomienda al Ayuntamiento reducir la previsión de plantilla en el Presupuesto

Actualizado 25/01/2018 19:35:21 CET

El concejal de Hacienda propone convocar el Pleno de aprobación del Presupuesto el próximo 6 de febrero

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS)

El interventor del Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves su informe sobre el Presupuesto municipal de 2018, en el que ha recomendado reducir en once el número de plazas incluidas en la previsión de plantilla de personal.

Así lo ha explicado este jueves el concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato, que ha precisado que el informe de intervención es favorable y señala que el Presupuesto "se adapta totalmente al cumplimiento de la legalidad", aunque hay un pequeño defecto que se corregirá mediante una enmienda y se han planteado varias recomendaciones.

Una de ellas, ha apuntado, es la relativa a la reducción del cómputo de la plantilla municipal del Ayuntamiento, en once plazas, y de Auvasa, en otra pequeña cantidad, si bien ha matizado que no supondrá despidos, sino que se trata de plazas vacantes que no se pueden cubrir con carácter definitivo, de modo que "no afecta" al Ayuntamiento de Valladolid.

Según el concejal, con las nuevas contrataciones previstas se había incurrido en un exceso "por mucho de la tasa de reposición" establecida por la Ley de Presupuestos del Estado, por lo que se debe compensar esta previsión que se incluye en las cuentas municipales para 2018.

El concejal de Hacienda ha apuntado que se tratará de compensar esa reducción con más contrataciones temporales en el Servicio de Limpieza, para lo que se modificará la partida destinada a personal eventual.

Además, ha apuntado el concejal, el interventor ha señalado un defecto de presupuestación en una partida de 30.000 euros que afecta a la Sociedad Mixta de Turismo, por lo que la concejal de Cultura deberá presentar una enmienda.

También se advierte de recomendaciones y advertencias que "no condicionan el presupuesto", relativas a "cómo se tiene que gestionar la venta de suelo, como tratar las inversiones o el endeudamiento".

En todo caso, Gato ha manifestado la "satisfacción" del equipo de Gobierno, ya que esperaban un informe favorable pues entendían que las cosas "estaban hechas como es debido".

Ahora, el concejal de Hacienda ha señalado que se propone inicialmente convocar la Comisión de Hacienda para el día 1 de febrero y el Pleno extraordinario para el día 6.