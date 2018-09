Berkeley niega que el CSN haya paralizado el proyecto de Retortillo

Actualizado 14/09/2018 19:01:35 CET

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Berkeley Minera ha asegurado que es "rotundamente falso" que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya paralizado el proyecto de la multinacional para la explotación de uranio en Retortillo (Salamanca).

"Ante las informaciones publicadas en las cuales se afirma que el CSN ha paralizado el proyecto de la mina de uranio en Retorillo", la entidad minera, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha insistido en que el Consejo de Seguridad Nuclear "lo único que pidió, en julio de este año, es más información sobre el proyecto y, a la espera de la misma, paralizaba (en julio) el expediente de tramitación".

Por otro lado, Berkeley ha resaltado que el CSN es "un órgano consultivo que en ningún caso tiene potestad para paralizar el proyecto. Solo el Ministerio para la Transición ecológica tiene potestad para paralizar un proyecto de estas características y el proyecto no se encuentra en esta situación".

Según Berkeley, "los desechos de la mina, al contrario de lo que se afirma, no son desechos radiactivos comparables a los provenientes de una instalación nuclear como los previstos en el proyecto de Villar de Cañas, si no desechos naturales con contenidos radiológicos no procesados".

Además de subrayar que "no se traerán desechos procedentes de instalaciones radiactivas ubicadas en otros emplazamientos", Berkeley ha reiterado "su confianza en que el proyecto de la mina de Retortillo sea una realidad en breve, generando una inversión superior a los 250 millones de euros y más de 2.500 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona".