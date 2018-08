La Cámara de Valladolid no celebrará elecciones al renunciar uno de los tres candidatos a las dos vocalías en liza

Publicado 23/07/2018 17:35:56 CET

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid no celebrará elecciones este martes, 24 de julio, al haber comunicado este lunes su renuncia la candidatura Explotaciones Turísticas de Castilla y León S.L, por lo que el número de aspirantes --dos-- en el único grupo electoral en el que se votaba, el de restaurantes y hostelería, es el mismo que las plazas por cubrir.

Así, según han informado fuentes de la Institución Cameral en un comunicado recogido por Europa Press, al coincidir el número de puestos vacantes con las candidaturas presentadas, se han considerado electas las candidaturas de Casa Pombo y Jolocho S.L.

Por lo tanto, la Junta Electoral ha confirmado que no se celebrarán

elecciones y ha proclamado miembros electos del Pleno de la Institución

cameral a las 36 candidaturas que finalmente se han presentado.

En el Grupo A serán vocales los representantes de Dulces y Conservas Helios, Philips Indal, Siro Medina, Todo Embalaje Packaging y Bodegas Vega Sicilia; en lB estarán representadas las empresas Collosa y Zarzuela; en el Grupo C tendrán vocalías Patatas Meléndez, Labarga S.A, Caramanzana Rey S.L, Comunicación Monederolid, El Corte Inglés, Casa Pombo, Jolocho S.L, Talleres Miguel Ángel de la Calle y Agencia de Transportes Callego. En el Grupo estarán como vocales los representantes de las empresas Iberaval, Jes Asesores y Gestores, Gas Natural Castilla y León, Iberdrola, Agroturrado, Centro de Formación Virgen de San Lorenzo, Elvira Martín y Why Not Events.

A propuesta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios son vocales Lex Negotia, Natural Bedding Systems, Aravida Consulting, Formación y Tecnología Educativa, Hardtronic y Bodegas Protos; y como representantes de empresas con cuota voluntaria figurarán Emilio Esteban S.A, Lingotes Especiales, Michelin España, Grupo Norte, Cooperativa Acor y Renault España.