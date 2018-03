Ciclo 'En Femenino' en la Biblioteca de CyL

Publicado 03/03/2018 12:14:42 CET

La Biblioteca de Castilla y León, con sede en Valladolid, organiza desde este lunes, 5 de marzo, un ciclo de actividades 'En Femenino' con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo.

En el ciclo se repasará la relación de libros, cine y teatro con la mujer, con el objetivo de sumarse a esta conmemoración y "visibilizar" la vida y la obra de las mujeres artistas, algunas de reconocido prestigio en la Comunidad como Elena de Santiago, única mujer

Premio Castilla y León de las Letras viva, junto a las luchas cotidianas de mujeres anónimas de fuera y dentro de España.

El ciclo 'En Femenino' consta de proyección de los documentales 'Las maestras de la República', el lunes 5; 'Con la pata quebrada', el lunes 12, y 'Boxing for freedom', el lunes 19.

Asimismo, los martes 6 y 20 de marzo se realizarán encuentros con escritoras, el día 6 con Elisa Martín Ortega y su obra 'Alumbramiento'

(dentro del ciclo 'Literatura de viva voz' en colaboración con el GIR de

Literatura española contemporánea de la UVA).

El martes 20, por su parte, será el turno de 'Una vida entre palabras', conferencia de Fernando Conde sobre Elena de Santiago y lectura de un texto inédito de la propia escritora sobre el tema de la mujer.

El ciclo se clausurará el 14 de marzo con la compañía de teatro Valquiria, que representará 'Bailando la luna'. Desde la comedia, el romanticismo, la literatura y la música en directo, tres mujeres

recuerdan la vida y obra de los escritores más importantes que ha dado

Valladolid.

Todas estas actividades tendrán lugar en el Auditorio de la Biblioteca de Castilla y León los días indicados a las 19.30. Junto a esto durante el mes de marzo, dentro del el ciclo 'Mañanas de Película: En Femenino', los jueves a las 11.00 horas en el Auditorio de la Biblioteca se proyectarán las películas 'The Lady in the Van', el jueves 8; 'Las inocentes', el jueves 15, y 'La puerta abierta', el jueves 22.