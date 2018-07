Un concierto de piano del doctor Yerko P. Ivánovic conmemora hoy en Burgos el I Día Mundial de las Enfermedades Raras

Actualizado 28/02/2011 11:00:45 CET

BURGOS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un concierto de piano a cargo del doctor Yerko Pétar Ivánovic Barbeito conmemorará este lunes, día 28 de febrero, el I Día Mundial de las Enfermedades Raras, que el Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras y sus familias (CREER) de Burgos celebrará demás con una jornada de puerta abiertas.

Según informaron a Europa Press fuentes del Centro, el pianista Yerko Pétar Ivánovic Barbeito interpretará diversas obras propias y otras de Chopin, Gershwin y Prokofiev; en concreto, se trata de Dos Nocturnos de Frederic Chopin; varias piezas de George Gershwin como 'Songbook', 'Do it again', 'I'll build a stairway to paradise', 'Preludios para piano', o Allegro ben ritmato e deciso, y obras de Sergei Prokofiev como Suite Romeo y Julieta op.75, además de obras del propio intérprete como la Suite Don Quijote.

Yerko Pétar Ivánovic Barbeito es un compositor, pianista y médico nacido en A Coruña en 1979 que cursó sus estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid mientras mantenía su actividad como concertista y compositor tras terminar sus estudios en el Conservatorio.

Realizó la especialización en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico San Carlos que conjugó con una "intensa" actividad concertística y compositiva y estrenó numerosas obras, algunas de las cuales, de su autoría, grabó en monográficos para La 2 de TVE, Radio Clásica de RNE, Antena 2 de Portugal, Radio Televisión Galega y grabaciones en diferentes radios de ámbito internacional con repertorio de todas las épocas.

Debutó en el Auditorio Nacional, en la sala sinfónica, en mayo de 2006 con estrenos de obras propias y además trabaja de forma habitual como docente en cursos universitarios y en colaboración con academias de prestigio respecto al tema de la patología profesional del músico.

En su labor de Médico con especial dedicación a las Enfermedades Raras, y en concreto en las Enfermedades Neuromusculares, trabaja en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras del Imserso desde 2009 como médico rehabilitador y realiza una labor asistencial.