Cospedal recalca que "no ha oido a nadie" del PSOE sobre los últimos casos de corrupción

Actualizado 02/07/2018 20:21:13 CET

SALAMANCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Partido Popular María Dolores de Cospedal, sobre los últimos casos de corrupción que afectan presuntamente a miembros del PSOE "en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en otras comunidades de España", ha dicho: "todavía no he oído a nadie del Partido Socialista salir a hablar".

Sobre estos asuntos, "anda que no nos han dado lecciones, y no he odio a nadie, empezando por su secretario general", ha añadido María Dolores de Cospedal en referencia también al actual presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

En cambio, la candidata popular ha reseñado que la formación de la calle Génova ha hecho lo que "tenía que hacer", con decisiones "absolutamente contundentes y absolutamente firmes contra la corrupción y contra los corruptos".