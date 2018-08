Cs en León asegura que "cuando se trata de corrupción, PP y PSOE se dan la mano para evitar investigar a sus imputados"

Publicado 28/08/2018 14:03:51 CET

ASTORGA (LEÓN), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz provincial de Ciudadanos en León, Justo Fernández, ha señalado este martes en la celebración de una 'Carpa Ciudadana' en Astorga, junto con cargos públicos, afiliados y simpatizantes de formación naranja en la provincia, que "cuando se trata de corrupción, PP y PSOE se dan la mano para evitar investigar a sus imputados" porque a ambos "les tiemblan las piernas en la lucha contra la corrupción".

En este sentido, Fernández ha pedido a la Agrupación municipal socialista que "deje de ser un obstáculo" para que los leoneses puedan saber si realmente Silván "puso el Ayuntamiento de León al servicio de la Trama Enredadera", según ha informado la formación naranja a Europa Press a comunicado.

Fernández ha destacado que en la provincia de León la 'Operación Enredadera' ha dejado tres posiciones políticas muy marcadas; "los que quieren esconderse y que no se investigue políticamente la corrupción, los que han visto en esto una oportunidad de conseguir un sillón y no quieren saber nada de investigar no vaya a ser que se investigue también a los suyos y quienes entendemos que esto va de limpiar de corrupción las instituciones públicas".

El portavoz provincial ha reprochado que el PSOE haya rechazado desde el principio participar en la comisión de investigación en la capital leonesa y ha recalcado que "no encuentran la puerta de entrada a la comisión porque están obsesionados en busca de un sillón que les convierta en alcaldes por unos meses a toda costa"; a lo que ha apuntillado que "es lo que han aprendido de Ferraz".

Para concluir, Fernández ha señalado que "Cs pide al PSOE que deje de darse la mano con Silván y se la dé con los miles de leoneses que quieren investigación, respuesta y regeneración".