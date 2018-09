Cs Renedo exige al Ayuntamiento de Renedo que frene una explotación ovina ante las quejas vecinales sobre insalubridad

Publicado 14/09/2018 13:46:37 CET

RENEDO DE ESGUEVA (VALLADOLID), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, Óliver del Arco, ha exigido hoy al equipo de Gobierno del Consistorio que frene una explotación ovina ubicada en el casco urbano del municipio, por la situación de "insalubridad" y el "malestar" que está generando entre los vecinos.

Del Arco ha insistido en "las reiteradas quejas de los vecinos" ante una situación que ha calificado de "insoportable", por los "malos olores, la aparición de ratas, cucarachas y garrapatas".

Además, "los vecinos no pueden acceder a sus viviendas y no pueden aparcar sus coches por el lamentable estado de la vía pública", ha reprochado Óliver del Arco, que ha señalado que "el propietario de la explotación no hace caso a las diversas denuncias enviadas por las Administraciones Públicas".