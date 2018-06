CyL reclama multilateralidad frente a "vis a vis en los despachos"

Publicado 21/06/2018 14:24:52 CET

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha conminado este jueves al Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha iniciar "de manera urgente" la reforma del modelo de financiación autonómica ante la situación de infrafinanciación que sufren algunas comunidades, entre las que ha situado a Castilla y León.

"Sabe perfectamente que las comunidades autónomas están infrafinanciadas", ha recordado Del Olmo a Sánchez, al que ha vuelto a acusar de ser un "caradura" por negar ahora la posibilidad de reformar el modelo de financiación autonómica en lo que queda de Legislatura cuando el pasado mes de noviembre se lo exigía al Gobierno de Mariano Rajoy.

Del Olmo ha advertido además de la "deriva" que ha tomado el Gobierno de la nación en este asunto a través de conversaciones bilaterales con distintas comunidades autónomas y ha apelado a este respecto a un acuerdo suscrito entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el resto de los grupos parlamentarios con la "multilateralidad" en el "frontispicio" del documento común.

La consejera de Economía y Hacienda ha explicado a Pedro Sánchez que los problemas de infrafinanciación de las comunidades autónomas no se revuelven de forma "caciquil" ni a través de un "vis a vis" en los despachos por lo que reclamado máxima transparencia en un asunto en el que todo los territorios tienen "algo que decir".

"Somos esclavos de nuestro pasado", ha recordado la consejera al presidente del Gobierno en referencia a las manifestaciones del propio Pedro Sánchez respecto a que las comunidades autónomas se habían apretado el cinturón durante los años más duros de la crisis por lo que era necesario reformar "ya" el modelo de financiación.

"Una cosa es predicar y otra dar trigo", ha ironizado la consejera castellanoleonesa que ha recordado a Sánchez que con el Gobierno de Mariano Rajoy se avanzó en un documento sobre la financiación al que las comunidades autónomas habían hecho ya las correspondientes alegaciones en unas tareas que ya estaban "muy avanzadas".

Del Olmo ha recordado también su exigencia al anterior ministro, Cristóbal Montoro, para que convocase el Consejo de Política Fiscal y Financiara (CPFF) una vez estudiadas esas alegaciones. "Si era urgente con Montoro sigue siendo igual de urgente con Pedro Sánchez", ha sentenciado la consejera ante la "fragilidad" de la memoria del actual presidente del Gobierno para recordar que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es consciente de que las comunidades están infrafinanciadas.

Dicho esto, ha aclarado que, a día de hoy, no hay convocatoria para el CPFF si bien ha ironizado respecto al contenido de esa reunión si se descarta modificar el modelo de financiación autonómica. "Si no se va a reformar el modelo no me explico esa urgencia", ha ironizado Del Olmo quien ha aclarado que antes de analizar el déficit de 2019 hay que llevar al Parlamento la previsión sobre el techo de gasto, un trámite que tampoco se ha producido, a lo que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha añadido que, a día de hoy, el país sigue sin presupuesto aprobado.