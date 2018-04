CyL registró 171.127 bajas por incapacidad temporal en 2017, un 3,5% más

Actualizado 15/04/2018 12:36:25 CET

Supone 14.261 bajas al mes con una duración media de 52,67 días

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de bajas por incapacidad temporal (IT) en Castilla y León a lo largo de 2017 ascendió a 171.127, lo que supone un 3,5 por ciento más que el año anterior y un aumento acumulado del 20,1 por ciento desde 2013 cuando finalizó una tendencia descendente iniciada en 2008.

El número de bajas registradas entre los 895.262 afiliados activos medios a la Seguridad Social (un 1,9 por ciento más que en 2016) fue de 83.065 entre los hombres (48,5 por ciento) y 88.059 de mujeres (51,5) y supusieron una media de 14.261 bajas al mes, según los datos de la Consejería de Sanidad recogidos por Europa Press.

Frente a las 171.127 bajas, el número de altas fue de 168.912, un 3,8 por ciento más (una media de 14.076 al mes) y éstas han aumentado un 19,4 por ciento desde 2013 después, al igual que las bajas, de un periodo descendente en los cinco años anteriores.

Por provincias, el mayor número de bajas se registró en Valladolid, con 47.028 (un 4,7 por ciento más), seguida de Burgos con 33.224 (un 4,9 por ciento de incremento) y León, con 27.335 (aumentan un 0,9 por ciento).

Por debajo de las 20.000 ya se sitúa Salamanca (16.830, un 3,2 por ciento más), Palencia (13.541, un 0,8 por ciento más) y Segovia (10.352, un 8 por ciento de incremento).

A continuación se sitúa Ávila, con 8.040, lo que supone el único descenso en número de bajas con respecto al año anterior, un 4,3 por ciento menos, Zamora (7.821, un 5,3 por ciento más) y Soria (6.956 (un incremento del 5,9 por ciento).

El grupo diagnóstico que más procesos ha supuesto es el de otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda, con 14.636 y 598.555 días de baja, con 40,9 días por proceso, seguido de otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas, que generaron 11.824 procesos y 91.985 días de baja (7,8 por proceso).