La Diputación pedirá al Gobierno el refuerzo de la seguridad en las Fiestas Patronales los pueblos de Valladolid

Publicado 21/09/2018 17:40:04 CET

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid han acordado pedir a la Subdelegación del Gobierno el aumento de seguridad en las Fiestas Patronales de los pueblos, en respuesta a los incidentes ocurridos en Wamba, Viana de Cega, La Cistérniga, Castrillo Tejeriego o Nava del Rey este verano.

El portavoz del Partido Popular, Guzman Gómez, ha propuesto esta iniciativa en el Pleno celebrado este viernes y ha contado con 24 votos a favor (13 del PP, diez del PSOE y uno de Cs) y la abstención de los grupos Valladolid Toma la Palabra y Si Se Puede.

Gómez ha apelado, en declaraciones recogidas por Europa Press a la "falta creciente" de seguridad que se ha detectado en los municipios de la provincia durante el período estival, cuando se produce "mayor" afluencia de visitantes, para llevar a cabo la petición de más "medios humanos y materiales" destinados a "salvaguardar" la seguridad ciudadana.

En este aspecto, ha recordado que en la provincia en la provincia no se habían constatado homicidios desde hace dos años, frente a los incidentes de las de Wamba, Viana de Cega, La Cistérniga, Castrillo Tejeriego o Nava del Rey este verano.

Asimismo, Gúzman Gómez ha defendido durante su intervención la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "sobre los que no recae la responsabilidad de la falta de medios" y ha asegurado que, con un refuerzo "agresiones" como las de este verano "podría haberse evitado".

Por su parte, el portavoz de SIVA, Héctor Gallego ha acusado a Gómez de colocar esta propuesta entre los puntos del orden del día del Pleno para "desviar la atención de la conclusión de Meseta Ski".

Sin embargo, ha respondido a la propuesta y ha asegurado que su partido está "de acuerdo" con adoptar las medidas "necesarias" para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos pero con algunas enmiendas.

Así, el portavoz de Sí se Puede ha propuesto solicitar refuerzo de seguridad "no solo en las Fiestas Patronales" y "acotar la franja horaria de las celebraciones" puesto que, según ha indicado, "no es normal que se pongan discomovidas entre las 3.00 y 7.00 horas", lo que supone "botellones, borracheras y peleas".

En este aspecto, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente ha señalado que no apoyaría la propuesta de acotación de Gallego porque "prohibir no es la solución" y ha apuntado a que en la provincia de Valladolid hay "700 agentes menos que en otras provincias de la Comunidad" por lo que no se puede dar "una respuesta inmediata.

Por su parte, el portavoz de VTLP ha criticado la insistencia del grupo popular sobre este tema y ha declarado que se abstendría, mientras el socialista Mariano Suárez ha reiterado que este es un "problema serio", sobre todo por la tardanza de las patrullas en llegar, y no "sólo de la fiesta".