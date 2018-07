Una doctora por la UBU gana el premio nacional a la mejor tesis en Química Biológica

Actualizado 11/07/2018 13:53:16 CET

BURGOS, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo especializado de Química Biológica de La Real Sociedad Española de Química ha otorgado el premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en 2017 al trabajo de Elsa Hernando Santa Cruz, doctora tras formarse en el Máster Universitario en Química Avanzada de la Universidad de Burgos.

Esta investigación ha desarrollado moléculas capaces de realizar funciones de transporte necesarias para los afectados por la fibrosis quística y ha explorado una forma de desencadenar la muerte celular programada de células tumorales, señala la institución académica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La tesis de la doctora Elsa Hernando, titulada 'Design and synthesis of bioactive small molecule anionophores inspired on natural products', ha sido dirigida por Roberto Quesada, profesor de la Universidad de Burgos, investigador principal del grupo Bioorgánica y coordinador del proyecto europeo de fibrosis quística TAT-CF.