Empresarios del polígono Los Chabarcones de Ciudad Rodrigo rechazan la nueva ubicación del mercadillo los sábados

Publicado 10/08/2018 10:59:38 CET

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercio e Industria de Ciudad Rodrigo (Salamanca), integrada en la Federación de Empresarios y Autónomos de la comarca(Afecir), se ha posicionado en contra de la propuesta presentada por el Ayuntamiento en relación a la ubicación del mercadillo de los sábados en el espacio que ocupa el desarrollo de la actividad de sus empresas.

El colectivo, reunido con la casi totalidad de los empresarios del polígono industrial Los Chabarcones, advierte de los efectos que puede ocasionar la ubicación de un mercadillo durante 52 sábados al año, a tenor de su experiencia con otro tipo de eventos de características similares que se vienen celebrando, año tras año, en esta zona (feria del caballo, concentración de motos, ferias ganaderas, zona acampada de feriantes).

De la misma manera, los empresarios argumentan que es un polígono de promoción privada y que el Ayuntamiento poco ha aportado al mismo desde su creación, ni tan siquiera, el acondicionamiento de sus calles principales, tan prometido en anteriores campañas electorales.

A su juicio, la celebración de este mercadillo produciría un grave perjuicio al normal desarrollo de la actividad de los negocios, así como la normal circulación de vehículos y mercancías, propios de un polígono industrial que nada tiene que ver con la actividad de los mercados ambulantes.

Los industriales están preocupados por esta nueva iniciativa, que junto a las nuevas tasas, el aumento de impuestos y la baja actividad económica pueden afectar muy gravemente a la ya maltrecha economía de Ciudad Rodrigo así como al empleo.

Por ello, solicitarán la eliminación de esta propuesta para la futura votación popular. Al igual que con la recogida de firmas de otras zonas se ha conseguido que no se ubique en esos barrios, no se comprende que esta decisión tomada ahora por el Ayuntamiento no se haya, ni siquiera, consultado o dialogado con los ahora afectados.