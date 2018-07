Esther Pérez (PSOE) llama a la sociedad a movilizarse y comprometerse en la lucha contra la violencia de género

Actualizado 25/11/2011 15:35:28 CET

SEGOVIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Igualdad del PSCyL, Esther Pérez, ha hecho este viernes un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen y comprometan en la lucha contra la violencia de género, "una inmensa crueldad" que según ha dicho "sólo produce dolor, miedo y muerte" en las víctimas, así como en sus familiares y amigos.

Pérez ha puesto voz en Segovia al manifiesto socialista con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, en un acto celebrado en la plaza del Azoguejo, junto al Acueducto, que ha sido seguido por medio centenar de personas. Al mismo han acudido el presidente provincial del PSOE, Juan Luis Gordo; el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, así como ediles y afiliados.

En su lectura, la secretaria autonómica ha recordado que en lo que va de año 54 mujeres en España han muerto por violencia de género, dos de ellas en Castilla y León. Precisamente, Torrecaballeros (Segovia) registró la primera muerte en el país por estas causas este año. Fue en enero, cuando un hombre acabó con la vida de su mujer y su hijo y después puso fin a la suya.

Pérez ha indicado que las cifras han sido mejores que el pasado año, pero ha pedido a la población que no se dé por satisfecha, ya que erradicar este problema "debe ser el objetivo de todos".

En este sentido, ha recalcado que el PSOE ha dado muestras de su compromiso, lo que se ha reflejado en la Ley contra la Violencia de Género aprobada en 2004, una normativa que según ha expresado ha permitido que cientos de féminas hayan podido ser atendidas, protegidas y salvadas de este "cerco de terror" para recuperar su dignidad y su reincorporación social.

Esther Pérez ha advertido no obstante de "recortes" en políticas sociales por parte de gobiernos autonómicos y locales del PP "que están afectando negativamente a la lucha por la igualdad y contra la violencia de género", al tiempo que ha recriminado la menor inversión de la Junta de Castilla y León en las ayudas en este sentido.

"No podemos ni debemos consentirlo. No podemos ni debemos permitir que se abandone a su suerte a tantas mujeres y a sus familiares que todavía sufren esta violencia criminal. No vamos a dejarnos quitar todo lo que, como ciudadanía, hemos conseguido en estos años", ha exclamado.

Por ello, ha agregado que el PSOE seguirá denunciando "cualquier paso atrás" en la lucha por la equidad y la protección a las víctimas, y ha exigido al PP de la Comunidad que cumpla estrictamente la Ley. "La integridad de las mujeres y los menores ha de estar garantizada sin disculpas ni dudas", ha considerado.