Un estudio de la USAL revela grandes desigualdades económicas y sociales en la ciudad de Zamora

Un estudio del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca, realizado por encargo de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, pone de manifiesto la existencia de grandes desigualdades económicas y sociales entre los distintos barrios de la capital.

Según explicó el responsable del estudio, el sociólogo zamorano José Manuel del Barrio, la mayor parte de los ciudadanos "no es consciente" de la existencia en la capital de "auténticos guetos" donde las condiciones de vida de los vecinos les acercan casi al "cuarto mundo".

El estudio aporta, por primera vez, una visión multidimensional del desarrollo de la ciudad teniendo en cuenta el nivel inframunicipal, una tarea definida por el responsable del proyecto como "pionera en Castilla y León y en España".

La "perla de este informe", señaló Del Barrio, es el capítulo dedicado al Indice Económico y Social de Zamora que permite el establecimiento de un ranking del desarrollo de los distintos barrios de la ciudad.

En esta clasificación, los barrios de la zona centro ocupan siempre los primeros puestos en cuando a grado de desarrollo, equipamiento, nivel de estudios de sus ocupantes y tasa de actividad. Los distritos del extrarradio se quedan siempre rezagados en la mayor parte de las estadísticas con grados de desarrollo en algunos casos ínfimos.

El informe de la USAL desvela en el apartado demográfico que la ciudad ha sido, a excepción de León, la que menos ha crecido de toda la comunidad entre los años 2000 y 2004. Incluso, ha crecido menos que el resto de ciudades de la región con más de 20.000 habitantes.

La forma familiar más habitual en la capital es la de padres con hijos, seguida de la de padres sin hijos y de la de madres solas con hijos. La fórmula padres solos con hijos apenas supone el 2% del total.

El estudio revela también, que los jóvenes zamoranos tardan más que en el resto de la región en emanciparse. Entre los 25 y los 29 años, el 61,9 por ciento de los hombres y el 52,7 por ciento de las mujeres siguen residiendo con sus padres.

El apartado destinado al análisis de los estudios y la formación de los zamoranos pone de relieve la existencia de un 0,3% de hombres y un 0,9 por ciento de mujeres analfabetos. UN porcentaje que en algunos barrios llega al 5 por ciento en el caso de las mujeres.

Entre las personas de más de 65 años las mujeres tienen unos porcentajes de analfabetismo superiores en un 231 por ciento a los hombres.

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes con estudios universitarios supera la media regional. El 17,2 por ciento de los chicos y el 19,5 por ciento de las chicas posee en Zamora estudios de tercer grado.

Respecto a las tasas de empleo y actividad, el informe confirma lo que el INEM lleva años confirmando mes tras mes. La tasa de paro femenina es un 70 por ciento superior a la masculina.

El informe analiza también el grado de equipamiento de las viviendas de la ciudad. El 17,4 por ciento no posee calefacción. El 56,5 por ciento no tienen agua caliente central y sólo el 0,1 por ciento no se beneficia del servicio de agua corriente. Sin embargo, estas cifras sufren una importante distorsión estadística, dado que el análisis concreto de los datos que arrojan algunos distritos, como el barrio de San Frontis, ponen de manifiesto que hasta el 9 por ciento de las viviendas de esta parte de la ciudad podría carecer de servicios tan básicos como la red de saneamiento o el agua corriente.