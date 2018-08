La Film Symphony Orchestra ofrecerá el 21 de octubre un concierto en Salamanca

Publicado 23/07/2018 11:45:15 CET

La cita estará dedicada a la música de cine de John Williams

SALAMANCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca acogerá el 21 de octubre un concierto de la Film Symphony Orchestra, que rendirá homenaje con su repertorio a la música de bandas sonoras de cine del compositor John Williams.

La orquesta, liderada por el director Constantino Martínez-Orts, interpretará más de 30 bandas sonoras, entre las que se cuentan las cinco oscarizadas y 22 nominadas, y que incluyen temas de las películas Star Wars, Memorias de una Geisha, JFK, El Patriota, Jurassic Park, Harry Potter y La Lista de Schindler.

Además, la Film Symphony Orchestra interpretará otras piezas musicales como 'Olympic Fanfare and Theme', creada para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y convertida en el himno de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC; 'Summon the Heroes', escrita en conmemoración del centenario de los Juegos Olímpicos modernos (Juegos Olímpicos de Atlanta 1996); o 'The Mission', tema compuesto para las aperturas de los informativos de la cadena de televisión NBC.

Para interpretar las mejores piezas de su "extensísima obra", la orquesta ha doblado el programa habitual y ofrecerá dos conciertos diferentes dentro de una gira que pasará por una treintena de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. En el caso de Salamanca, el segundo de los conciertos tendrá lugar el 9 de marzo.