Los ganderos reclaman contratos que garanticen la rentabilidad del ovino

Foto: EP

Pascual y Cabanillas reciben a tres representantes para trasladarles la intención de la Consejería de presentar un plan de choque

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 350 ganaderos del sector del ovino de Castilla y León salieron hoy a la calle en Valladolid para reivindicar una vez más a la Junta la apertura de una mesa de negociación entre la Consejería de Agricultura y las cooperativas para presionar a la industria con el fin de conseguir contratos tipo que "garanticen la rentabilidad" de las explotaciones.

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, insistió en declaraciones recogidas por Europa Press en que los profesionales están perdiendo hasta 0,24 euros por litro de leche y aseguró que las expectativas para primavera son "aún peores".

González Palacín consideró que "es el momento de que la Consejería use el arma que tiene en las manos", que según apuntó son las "importantes" ayudas que se conceden a la industria y que provienen en un 70 por ciento de fondos de la Comunidad.

El coordinador de UCCL indicó la necesidad de que esos fondos se vinculen al compromiso de garantizar la rentabilidad del sector y agregó que, de no llegar dicho compromiso, la posición de la organización agraria y las cooperativas será la de "que no se le dé un solo euro a las industrias que no sean capaces de firmar un contrato" de estas características.

El sector, según recordó, está sufriendo pérdidas "muy importantes" desde que entrara en crisis en 2005, por lo que los ganaderos estiman que "es el momento de recuperar las relaciones contractuales perdidas en ese año y fijar una estabilidad".

"Hemos perdido muchas explotaciones ganaderas en últimos años, el sector no aguanta y está en situación precaria", dijo González Palacín, quien cifró en más de 8.500 las explotaciones de ovino en la Región y en 12.000 las familias que viven de él. "En un momento de crisis hay que apostar por la economía productiva y dejar de lado la economía especulativa que nos está llevando a este caos", apostilló.

"LA MADRE DEL CORDERO"

La protesta es la segunda que se celebra en Valladolid este año, después de la llevada a cabo el pasado 12 de enero, para reclamar un precio digno para la leche.

En esta ocasión, los manifestantes, que partieron de la Plaza de Colón de la capital vallisoletana para desembocar en la Consejería de Medio Ambiente, portaron varias pancartas en las que se podía leer 'Políticos e industriales, si matáis a la madre del cordero, emboscáis al perro y ahogáis al ganadero' o 'Exigimos precios no ruinosos para la leche'.

Algunos lucieron pegatinas con el logotipo de Tierra de Sabor con el lema 'Clemente, Clemente, no nos amargues con tu corazón. Ovino de Sabor', mientras que a la cabeza del grupo unos ganaderos cargaban un ataúd con el mensaje 'Que vuelva Valín', en alusión al ex consejero de Agricultura, José Valín.

RESPALDO AL SECTOR

Una vez en la Consejería de Agricultura, donde llegaron hacia las 13.50 horas, tres representantes de las 14 cooperativas participantes fueron recibidos por la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, y el secretario general del Departamento, Eduardo Cabanillas, quienes comunicaron a los ganaderos que el Gobierno regional trabaja en apoyo del sector e informarles de la intención de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, de presentar un plan de choque para el sector ganadero de Castilla y León.

Clemente anunció ayer que en la reunión que mantendrá en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) con la ministra Rosa Aguilar el próximo 7 de febrero, llevará la reclamación de un plan de apoyo financiero a las explotaciones así como otras como la rebaja de tasas del sector como las de movimiento de ganado o la eliminación de cadáveres. También se plantea la posibilidad de crear mesas específicas para los distintos subsectores.