Guarido defiende la reducción tributaria de 2017 y la aplicación de una "gestión austera, transparente y eficaz"

Publicado 30/12/2017 13:44:39 CET

ZAMORA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (Izquierda Unida), ha aplaudido la labor realizada por su equipo de Gobierno durante el año 2017 pese al varapalo sufrido en el último Pleno del curso, en el que la oposición en bloque ha tumbado el proyecto de presupuestos presentado junto a su socio, el Partido Socialista.

Guarido ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, una gestión "austera y transparente" en lo económico y "eficaz" en materia de obras. "Ha sido un año positivo para la ciudad y para el ayuntamiento, en el que se han ejecutado inversiones importantísimas y se ha conseguido el objetivo de deuda cero", ha señalado.

"Este consistorio ha llegado a pagar hasta seis millones de euros al año a las entidades bancarias y ahora ese dinero lo podemos destinar a políticas sociales, como el aumento ya realizado en ayudas a la dependencia", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Zamora vive desde el pasado 22 de diciembre una convulsa situación tras la no aprobación del proyecto de presupuestos. Una tesitura con culpables claros para el alcalde. "Nos encontramos en un escenario en el que las posibilidades pasan por plantear una cuestión de confianza. Si sale adelante, se aprueban los presupuestos automáticamente. Y si no sale, la oposición debe plantear una moción de censura. Pero no la van a plantear, así lo ha dicho Ciudadanos, así que nos encontramos en una situación de bloqueo absurda y provocada por los dos ediles de Ciudadanos y la concejala no adscrita", ha apuntado Guarido.