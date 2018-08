Hay Festival incorporará en su nueva edición a Hanif Kureishi, Stephen Frears, Isabel Coixet e Iñaki Gabilondo

Publicado 02/08/2018 10:14:38 CET

Hay Festival Segovia celebrará en septiembre su decimotercera edición, que incorporará a Hanif Kureishi, Stephen Frears o Isabel Coixet, con encuentro como el de Iñaki y Aitor Gabilondo. Un evento para "pensar Europa", según su directora, María Sheila Cremaschi, y para "apostar" por la pasión por la lectura.

El programa educativo de fomento de la lectura engloba trece talleres y más de treinta momentos de lectura. En total habrá más de 90 eventos, conferencias, lecturas públicas y exposiciones en más de veinte lugares de Segovia como monasterios, palacios, capillas y jardines.

Contará este año con uno de los creadores británicos que más ha reflexionado sobre convivencia y tolerancia en Europa, el escritor y guionista Hanif Kureishi, de origen paquistaní, y que nació, creció y vive en Gran Bretaña. Se hizo famoso a mediados de los ochenta, con el guion de 'Mi hermosa lavandería', dirigida por Stephen Frears. Una historia de homosexualidad en el ambiente paquistaní de la época de la Gran Bretaña de Thatcher. Desde entonces ha publicado regularmente novelas e historias en torno al mundo de los suburbios londinenses de emigrantes asiáticos y sus conflictos de convivencia y adaptación.

Hay Festival traerá también a Frears. Nacido en Inglaterra, estudió derecho en Cambridge, pero enseguida entró en el mundo del teatro, la televisión y el cine. Desde que dirigió su primera cinta en los años setenta hasta ahora se ha convertido en uno de los directores más reputados del panorama internacional con filmes tan aclamados como 'La Reina', 'Las amistades peligrosas' o 'Victoria & Abdul'.

Asimismo, contará con un evento con Iñaki y Aitor Gabilondo, tío y sobrino. Iñaki es periodista desde hace más de medio siglo y es el decano de la radio y la televisión en España. Aitor es el codiciado guionista de éxitos de pantalla como 'El príncipe', 'Allí abajo' y 'Vivir sin permiso'. Actualmente trabaja en la adaptación para televisión de la novela de Fernando Aramburu, 'Patria', la primera producción de ficción de HBO en España.

Dentro del tema de la convivencia y cómo abordarla desde la creación, es esencial la cuestión de los refugiados, que en esta edición se aborda desde distintos ángulos. Por un lado, la artista británica Kate Daudy desplegará una tienda de refugiados de Acnur como parte de su proyecto artístico, '¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?', una reflexión sobre la idea de hogar e identidad. Por el otro, la actriz Vanessa Redgrave presentará --en estreno en España-- su documental 'Sea Sorrow'. Después de la proyección habrá un debate entre la artista Kate Daudy, Redgrave y Carlo Nero, productor del documental, en torno al arte como instrumento de cambio social.

Este año el festival arranca con once exposiciones de artes visuales y dos de arquitectura que se instalan en edificios. Por otro lado, en el campo de la arquitectura, a los nombres de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa --fundadores del estudio Sanaa y Premio Pritzker 2010--, Martha Thorne, directora de los Premios Pritzker, y Laszló Baán, director del Museo de Bellas Artes de Budapest, se une Lars Lerup, arquitecto sueco, experto mundial en ciudades, ex decano de la Escuela de Arquitectura de RICE en Texas; Ricardo Devesa, arquitecto, editor jefe de Actar Publishers y UrbanNext; Walter Mariotti, director editorial de DOMUS, la revista de arquitectura líder en el mundo; y Jacob Benbunan, una de las principales autoridades del mundo del branding y diseñador de imágenes gráficas tan conocidas como las de Ono, Vueling, Indra, BBVA o Bankinter entre muchas otras.

Además, la plaza de San Martín acogerá una lectura pública con escritores, embajadores y traductores procedentes de los países que conforman la Unión Europea. Leerán textos propios y ajenos en los 25 idiomas de la UE, primero en su lengua nativa y después en español. Destaca también la programación de un ciclo de 16 películas de directores europeos o 2 debates con escritoras europeas.

En este ambiente de reflexión, el historiador británico Paul Preston, que hablará de las raíces históricas de muchas cuestiones que marcan el presente de España. Y la otra novedad es Afua Hirsch. La abogada y presentadora nacida en Noruega de padre británico y madre ghanesa, con abuelos judíos, se ha convertido en la nueva historiadora estrella del Reino Unido, que ha provocado una gran polémica en su país con su premiado libro 'Brit(ish): On Race, Identity and Belonging is at the heart of the Brexit crisis'.

Además, habrá debates interesantes, Stefan Baron, periodista alemán, ex director de WirtschaftsWoche y experto en China; Sam Walkin, analista y consejero de Oxford Analytic; Fernando Fernández, ex analista del FMI y profesor del IE, y Cristina Manzano, directora de Esglobal, sobre la Europa cambiante de los populismos y las relaciones con otros actores de la geopolítca como China o EE UU. O como el liderado por Guillermo de la Dehesa, presidente del CEPR (Center for Economic Policy Research) de Londres.

Sobre valores y esfuerzo hablará Saúl Craviotto, doble oro olímpico (Rio y Pekín), triple campeón del mundo, piragüista y policía nacional. Y a nombres literarios como Javier Sierra se unen otros como Manuel Vilas, Antonio Muñoz Molina, Santiago Roncagliolo, Boris Izaguirre, Alexandre Vidal Porto, Lorenzo de Medici, Antonella Latanzzi, Ben Clark o Marwan, así como Ken Follett, Sabrina Mahfouz, Paula Bonet, Luis Rojas Marcos. Más participantes serán Margarita Mayo, Miguel Pita, José Manuel de Riva Zorrilla, Gideon Lichfield y Carolina Jeux.