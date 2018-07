Herrera afrontará los días 27 y 28 su último Debate de Política General

Publicado 22/06/2018 12:25:31 CET

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afrontará la próxima semana su último Debate de Política General, fijado por la Mesa de las Cortes para los días 27 y 28 de junio, en el que los grupos pedirán explicaciones al jefe del Ejecutivo sobre la situación de la Comunidad en el último año y en la última legislatura pero con la mirada puesta también a los 17 años de gobierno del presidente saliente, que no volverá a concurrir a unos comicios autonómicos.

Según han explicado los representantes de los cinco grupos con presencia en las Cortes de Castilla y León, el Debate de Política General arrancará a las 12 horas del miércoles 27 de junio y mantendrá los tiempos y estructura de años anteriores, de modo que el turno de mañana estará reservado para la intervención, sin límite de tiempo, del presidente de la Junta mientras que por la tarde intervendrán los portavoces parlamentarios con la respectiva réplica y dúplica de Herrera.

Como en años anteriores, en la jornada del jueves se debatirán las propuestas de resolución, 30 por grupo, en una sesión que arrancará a las 13.00 horas.

"¿Cómo encontró Castilla y León y cómo la deja ahora que se va?", será la pregunta que basará la intervención de los socialistas en el este Debate de Política General, "nuevo e importante", en palabras del secretario del Grupo, José Francisco Martín, por tratarse del último de la Legislatura y del último de Herrera al frente de la Junta de Castilla y León a la que, según ha augurado, no llegará el sucesor de los 'populares', Alfonso Fernández Mañueco.

Por su parte, el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que afronta este debate sobre el estado de la Comunidad "con más ganas y con la mayor ilusión" tras haber recorrido más de 5.000 kilómetros por toda la geografía de Castilla y León en el último mes y medio para conocer en persona las propuestas, anhelos e inquietudes de los castellanoleoneses que, según ha lamentado, en muchos casos desconocían que en el mes de junio se debate en las Cortes sobre este asunto.

Fernández ha destacado el "deseo de cambio" que le han trasladado los ciudadanos de Castilla y León ante la "palmaria necesidad" de dar un "giro copernicano" a los principales problemas de la Comunidad, con una referencia expresa a la despoblación, a los desequilibrios territoriales o a la brecha salarial, sin olvidar la "erosión" de los servicios públicos, sobre todo la sanidad, asunto en e que ha coincidido con el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, que ha recordado que en el último año se han registrado "manifestaciones masivas" en la calle ante un tema de competencia autonómica.

El líder regional de Podemos ha constatado también el "momento histórico" que se vivirá con el último debate del "todavía presidente" Juan Vicente Herrera con un Partido Popular sumido en la "histeria colectiva" ante un Fernández Mañueco que "no está a la altura" ya que ha demostrado que es "un mediocre parlamentario" y un "político de escaso nivel".

En el caso de Ciudadanos, su portavoz, Luis Fuentes, se centrará también en el balance de los 17 años de mandato de Herrera y repasará los principales problemas que tiene Castilla y León, entre los que ha citado también la despoblación, la precariedad en el empleo o la gestión de la sanidad, si bien ha abogado por lanzar un "mensaje de optimismo" ante los logros conseguidos por el "empuje" que ha dado la formación naranja al Gobierno del PP, sin olvidar tampoco "oportunidades perdidas" para regenerar la vida política, como la eliminación de aforamientos o reformar la ley electoral que ha achacado al acuerdo entre PP y PSOE.

Fuentes ha explicado que aprovechará el Debate de Política General para hablar sobre el proyecto de Ciudadanos de cara a la próxima legislatura.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha explicado que Herrera informará del grado de cumplimiento del programa electoral que le dieron la victoria en las elecciones de 2015 y de los compromisos asumidos con los castellanoleoneses por parte de un Gobierno que, según ha reivindicado, ha diseñado una hoja de ruta "clara, concisa y consensuada" que mantendrá ahora con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ahora no nos vamos a callar ante los agravios como no lo hicimos antes", ha asegurado De la Hoz en una crítica expresa a la actitud del Partido Socialista de Castilla y León al que ha acusado de poner una "auténtica alfombra" a Sánchez "sencillamente para no molestar". "Que sienten la cabeza, se oriente y se centren en el futuro", ha pedido el portavoz de los 'populares' a los socialistas para ironizar también sobre sus "exitosos nombramientos" en el nuevo Gobierno.

Dicho esto, De la Hoz ha reivindicado los avances que ha registrado Castilla y León en el último año en el que han salido de las listas del paro más de 15.000 personas con un aumento mayor de afiliados a la Seguridad Social, que ha sumado a 17.000 personas, y a lo que ha sumado los buenos datos sobre comercio exterior o sobre el menor riesgo de pobreza, datos que "animan a seguir trabajando" frente a "los apóstoles de la desgracia y del oscurantismo" empeñados en ver una comunidad negra que, en su opinión, no se ajusta a la realidad.