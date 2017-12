De la Hoz recuerda que ya no caben más prórrogas en la OT

Publicado 31/12/2017 11:59:36 CET

VALLADOLID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha recordado que ya no caben más prórrogas en torno al proyecto de ley que regulará las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio (UBOST) en el medio rural, tras los sucesivos aplazamientos que han pedido los diversos grupos, incluidas las tres que han registrado los propios 'populares' para intentar salvar los mapas rurales ante la falta de consenso que hay en este tema que necesita el visto bueno de 2/3 de la Cámara.

"Ya no caben prórrogas, sólo cabe la tramitación", ha admitido el portavoz del PP, quien no ha dudado al afirmar que si "desgraciadamente" no puede salir adelante la última fase de la Ordenación del Territorio "sería una muy mala noticia" para el mundo rural de Castilla y León, máxime ante los "malos o muy malos datos" de la evolución de la población registrados en la Comunidad para los que la ordenación del territorio es "una de las herramientas" para luchar contra la despoblación.