Los ilustradores Violeta Lópiz, Elena Odriozola y Miguel Tanco, seleccionados por la Bologna Children's Book Fair

Actualizado 27/01/2010 12:04:53 CET

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ilustradores de la agencia vallisoletana Pencil Violeta Lópiz, Elena Odriozola y Miguel Tanco fueron seleccionados por la Bologna Children's Book Fair (la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia), que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo en la ciudad italiana.

Según informaron a Europa Press fuentes de la agencia, cientos de artistas de todo el mundo se presentan a este certamen, que desde 1967 es "el más prestigioso del sector" y ofrece "una panorámica internacional de las creaciones más innovadoras de autores consagrados y valores emergentes".

En ediciones anteriores, Bolonia escogió a Gabriel Pacheco, a quien concedió una mención especial por 'Hago de voz un cuerpo' (Fondo de Cultura Económica) en 2009 y Elena Odriozola también opta este año a los BolognaRagazzi Award, los premios de la feria, con 'Oda a una estrella', de Pablo Neruda, que ha ilustrado para Libros del Zorro Rojo.

Con esta misma editorial también son candidatos otros dos ilustradores de Pencil: Jesús Cisneros y Xan López Domínguez por 'Ramón' y 'Mis historias perdidas', de cuyos textos son autores.

LOS "ELEGIDOS"

Violeta Lópiz (Ibiza, 1980) presentó un trabajo en el que "puso mucha ilusión" y le "tiraron sin compasión", por lo que le "dibuja una sonrisa" su elección en Bolonia; actualmente dibuja entre Madrid y Berlín y en otoño participó en Ilustrabilia 2009 (Padua), muestra colectiva que organiza Artelier, por su trabajo en los volúmenes de cuentos populares rusos de Anaya.

Asimismo colabora regularmente con el suplemento Unica, del rotativo portugués Expresso, aunque También ha firmado en El Mundo, El Economista o Man y ha publicado en Topipittori, Macmillan, Edelvives, Imaginarium, Anaya, Hermes y Kalandraka.

Por su parte Elena Odriozola (San Sebastián, 1967) recibió la noticia de su selección como "una verdadera sorpresa" ya que fue la editorial taiwanesa Grimm Press la que presentó su 'The farmer and his rice paddy', cuento que habla de los esfuerzos desesperados de un granjero chino para conseguir que sus brotes de arroz luzcan más hermosos que los del vecino.

La creadora donostiarra se hizo el pasado año con la primera edición del Premio Literario 'Euskadi' en la modalidad de Ilustración por 'Aplastamiento de las gotas', de Julio Cortázar, editado por Laberinto de las Artes; en 2006, obtuvo el segundo puesto del Premio Nacional a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles por 'La princesa que bostezaba a todas horas', de OQO Editora, y un año antes su obra había sido seleccionada para la exposición 'Ilustrísimos' con motivo de la presencia de España como país invitado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.

En último término Miguel Tanco (Badajoz, 1972) trabaja desde Milán para editoriales de tres continentes (Europa, América y Asia) y en Bolonia ha experimentado con nuevas técnicas y estilos "en un registro muy diferente" al habitual. "La selección en Bolonia me provoca un profundo sentimiento personal, más allá de lo profesional, ya que viví allí dos años. Cuando estudiaba ilustración acudía emocionado a la feria para ver la exposición, observando a artistas que llegaban de todos los rincones del mundo, y soñaba con poder participar algún día", reconoció Tanco.

Tanco participó, en 2009, en la 27ª edición de 'Le immagini della Fantasia', certamen organizado en Sármede, con el tema 'Cuentos de Oceanía. Ecos de Mares Lejanos'; el año pasado también estuvo presente en la Feria del libro infantil de Saarbruken (Alemania) y la revista taiwanesa DPI Magazine reconoció, en septiembre, su trayectoria con un reportaje sobre su obra, visible en Yeowon Media, SM, Edelvives, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Kalandraka, Arka, Cathusia, Harcourt o Silver.