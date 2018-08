Itevelesa realizó en 2017 casi 88.000 ITV agrícolas en Castilla y León, un 2,7 por ciento más que el año anterior

Publicado 01/08/2018 12:08:16 CET

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupo Itevelesa realizó en 2017 un total de 87.942 inspecciones técnicas de vehículos agrícolas en Castilla y León con sus 11 unidades móviles, en más de 2.700 municipios y pedanías en Castilla y León.

Unos datos que ponen de manifiesto la "apuesta de la compañía por llegar a todos los puntos de la geografía regional y dar el mejor y más completo servicio", según ha explicado la directora territorial de Grupo Itevelesa en Castilla y León, Victoria Antona.

"El servicio que se presta con las unidades móviles agrícolas y de ciclomotores en Castilla y León no tiene comparación con ninguna otra comunidad", asegura Antona. No solo se trasladan para realizar las ITV agrícolas, sino que en el caso de los vehículos que tienen un resultado desfavorable, las unidades móviles acuden por segunda vez a su localización para someterlos a una segunda inspección, sin coste adicional para los usuarios.

La cifra de inspecciones llevadas a cabo por Itevelesa en Castilla y León aumentó el 2,7%, respecto a los datos de 2016, año en el que se registraron 85.621, que suponen el 82,5% del total de las agrícolas realizadas en la Comunidad.

Por provincias, Grupo Itevelesa cuenta con una unidad móvil en Ávila, Burgos, Salamanca, Soria, Valladolid, Zamora; con dos, en Palencia; y con tres, en León.

En cuanto a las inspecciones agrícolas realizadas por provincias, León concentra el mayor número (19.100); seguida de Burgos (13.597), Zamora (13.053), Salamanca (11.046), Palencia (10.353), Soria (8.053), Ávila (6.423) y Valladolid (6.316).

SEGURIDAD

El estado de los vehículos agrícolas es fundamental para la seguridad vial, sobre todo los elementos de alumbrado y señalización--ya que circulan por las vías públicas a una velocidad muy reducida--, así como la comprobación de la cabina o estructura de protección en tractores.

El vuelco del tractor es el accidente que causa mayor número de heridos graves y muertos en agricultura en España. Las cifras de accidentes no son muy conocidas, ya que si se dan dentro de un terreno privado no son considerados accidentes de tráfico; y en ocasiones, si no se trata de agricultores a título principal, tampoco constan como accidente laborales.

Aunque no figuran en las estadísticas oficiales, diversos estudios indican que el número de fallecidos por este motivo se sitúa en torno a las 80 personas cada año en todo el país.

Grupo Itevelesa, constituido en 1982 en Castilla y León, es líder del sector de inspecciones de vehículos en España. Actualmente cuenta con 61 estaciones fijas de ITV (33 en Castilla y León), 23 móviles agrícolas y tres móviles universales con más de 90 líneas de inspección en nueve comunidades autónomas.