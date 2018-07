IU aboga por reclamar la revisión de oficio de los actos de la Comisión Territorial de Valoración sobre el caso Zambrana

Publicado 26/01/2015 11:30:03 CET

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid ha indicado este lunes al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, la conveniencia de pedir, junto a la revisión de oficio del Convenio suscrito por la Junta de Castilla y León para la reversión de los terrenos de Zambrana, la revisión, también de oficio, de los actos de la Comisión Territorial de Valoración (CVT) relacionados con ese mismo caso.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Grupo considera que "hay motivos sobrados" para justificar la nulidad de la tasación de la Comisión Territorial de Valoración, por "no proceder en ningún caso, la expropiación urbanística de los terrenos 'ex lege'". Es decir, "por no existir expropiación que motive y legitime la procedencia de la intervención y tasación de la CTV" y, en consecuencia, "no proceder la exigencia de pago de justiprecio alguno a la Administración municipal".

IU defiende que, aunque se anule el convenio de reversión, dado que la obligación de pago "es firme y deriva de la intervención de la CTV", es necesario "revisar esas actuaciones cuanto antes" para recuperar el abono de los cerca de 20 millones de euros.