IU pide a la Junta que explique que hará ante la intención de Fomento de "cargarse" el ferrocarril

Actualizado 02/05/2013 15:12:07 CET

Asegura que el Gobierno regional debe asumir la necesidad de unas cercanías y cifra en 50 las líneas que necesitan ajustes horarios

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido a la Junta de Castilla y León que explique qué hará ante la intención del Ministerio de Fomento de "cargarse" el ferrocarril y cree que el Ejecutivo autonómico tiene que asumir que es necesario un servicio de cercanías en la Comunidad.

Además, el coordinador de IU en Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, José María González, ha adelantado que presentará en el Parlamento autonómico una interpelación para preguntar al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, qué piensa hacer ante el "intento" del Gobierno de "cargarse" el ferrocarril el la Comunidad.

En este sentido, ha explicado que la interpelación derivará en una moción que irá "con un sentido muy claro", que la Junta se comprometa la necesidad de avanzar hacia un sistema de cercanías en Castilla y León y el mantenimiento de la media distancia que conecta las provincias y con otras partes del territorio.

González ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por los coordinadores de la coalición en Ávila y Salamanca, Alberto Novoa y Domingo Benito, respectivamente, por ser las dos provincias en las que considera que se "ejemplifica" este problema con el ferrocarril ante el que el Gobierno autonómico "agacha la cabeza" ante el central.

José María González ha recordado que el ferrocarril es un elemento vertebrador, pero además su desaparición supone eliminar el derecho a viajar en transporte público que tienen los ciudadanos y, que en el caso de Ávila y Salamanca, no va a existir en el futuro "ni a corto ni a medio ni largo plazo" pero además ha incidido en que, junto con la provincia de Soria, éstas quedarán "descolgadas" de la Alta Velocidad.

El coordinador de IU ha criticado además que el Ministerio de Fomento argumente bajos índices de utilización para "cargarse" el ferrocarril, algo que atribuye al "trabajo" de Adif a la hora de establecer horarios que "no son adecuados" y por ello no se usa, pero además se han eliminado estaciones intermedias, lo que hace que los ciudadanos no utilicen este transporte.

Por su parte, Alberto Novoa ha incidido en que se trata de una situación "gravísima" tanto para Castilla y León como para Ávila, provincia que considera que quedará "aislada" con el plan previsto por el Gobierno para eliminar conexiones ferroviarias.

"DETERIORO" CONTINUO

El coordinador abulense de IU ha afirmado que supondrá la "muerte" de una provincia en la que la coalición lleva ocho años insistiendo a los dos gobiernos de PP y PSOE que había que mejorar el ferrocarril y hasta ahora lo que se ha conseguido es un "deterioro paulatino" del mismo, con menos estaciones y horarios que no se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Novoa ha asegurado que si se confirma lo que se plantea, a partir de junio pueden desaparecer al menos 53 relaciones ferroviarias entre Salamanca y Ávila y Madrid. En esta línea, ha criticado al PP abulense por reivindicar el ferrocarril cuando gobernaba el PSOE y no hacerlo ahora, cuando ha sido "muy beligerante" y en estos momentos es "incapaz" de garantizar una reunión de la plataforma social creada en Ávila con la Junta y el Gobierno central.

El coordinador de IU en Ávila ha advertido de que no se resignan a lo que pretende hacer el Gobierno y ha reclamado que la provincia pase a formar parte de la red de cercanías de Madrid para mejorar sus conexiones y dar servicio a los miles de ciudadanos que se desplazan a trabajar a la capital. Asimismo, ha reivindicado mejoras en las conexiones con Valladolid y Salamanca, lo que permite acceder a la Alta Velocidad.

Por su parte, Domingo Benito ha censurado los "desmantelamientos" que se han producido en los últimos años en conexiones de la provincia de Salamanca y ha criticado que se haya estado debatiendo en los últimos años sobre "si eran galgos o podencos, Ave, media o larga distancia" y ahora "ni una cosa ni la otra".

El coordinador de IU en Salamanca ha recordado que en los últimos 20 años se han suprimido diversos servicios como la Ruta de la Plata, la conexión con Portugal a través de Fuentes de Oñoro, así como las líneas que conectaban París y Lisboa.

A su juicio, si pierde la conexión con Madrid a través de Ávila, Salamanca seguirá en una "espiral de abandono y desconexión" con otras provincias e incluso "consigo misma" al perder un transporte que considera que "es el futuro y no el pasado".

Domingo Benito ha criticado que se haya invertido en los últimos años en un tren "para ricos", trenes "business" y no se han mantenido los que habían, por lo que ha exigido un tren "normal, convencional", si pudiera ser "de altas prestaciones", pero que permita conectar con otras provincias y regiones.

En este sentido, ha concretado que sus reivindicaciones se centran en volver a poner en funcionamiento la Ruta de la Plata, las líneas perdidas en los años 80 y 90 que conectaban con Portugal y Fuentes de Oñoro, así como mantener la conexión con Madrid a través de Ávila y mejorar las existentes con Valladolid.