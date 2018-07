Izquierdo asume que el resultado en Valladolid no es bueno, pero mantiene al PSOE como "referente en la izquierda"

Publicado 21/12/2015 0:45:12 CET

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, ha reconocido este domingo que el resultado electoral obtenido en la provincia no ha sido bueno, ya que han perdido uno de los dos diputados que habían obtenido en los comicios de 2011, si bien ha defendido que su partido se mantiene como el "referente de la izquierda" en España y en la provincia vallisoletana.

En declaraciones recogidas por Europa Press al filo de la medianoche de este domingo en la sede provincial del PSOE de Valladolid, Izquierdo ha comenzado su intervención con un agradecimiento a las 70.000 personas que han votado a los socialistas en la provincia así como a los apoderados e interventores que han participado en la jornada electoral, al tiempo que ha felicitado al Partido Popular, ya que ha ganado las Elecciones en el conjunto del país.

Izquierdo ha reconocido que "no es buen resultado" el obtenido en la provincia de Valladolid, pues el PSOE pierde un diputado, lo que ha supuesto "una decepción" por no haber contado con el respaldo de los vallisoletanos. No obstante, ha matizado que un escenario con cinco escaños entre cuatro fuerzas políticas suponía una "dificultad añadida".

En todo caso, ha defendido que en los resultados se observa también que el PSOE se mantiene como la primera fuerza de la izquierda tanto en el total de España como en la provincia. "Seguimos estando ahí, somos el referente para la gente de izquierdas", ha aseverado, al tiempo que ha comprometido el trabajo del partido para ellos en los próximos cuatro años.

El secretario provincial ha añadido que el escenario político tras el resultado de las Elecciones "complica mucho la gobernabilidad", por lo que ha abogado por "el diálogo", la "necesidad de llegar a acuerdos" y el entendimiento.