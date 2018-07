Jóvenes diseñadores de CyL dan vida a proyectos nacidos de industriales y comerciantes, o incluso de inventores

Actualizado 31/03/2012 16:19:31 CET

Nacida en 2010, Vedelik prepara el salto al diseño gráfico y la comunicación con colaboradores de Ávila, Burgos y Valladolid

MUÑANA (ÁVILA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes diseñadores de Castilla y León dan vida a proyectos nacidos de la mente de colectivos que van desde la industria y el comercio hasta el de los inventores, para lo que en 2010 crearon un estudio con sede en la localidad abulense de Muñana que ahora prepara el salto al diseño gráfico y la comunicación.

Vedelik, cuyo significado es "líquido" en estonio, pretende ejemplificar la "capacidad" de este estudio de "adaptarse al recipiente", según ha explicado a Europa Press la promotora de la iniciativa, Virginia Jiménez.

De esta forma, las actividades de la empresa pasan por la ingeniería del diseño, el diseño industrial, la innovación, los proyectos creativos o la industria. En concreto, existen cuatro líneas de trabajo que pasan por la concepción y la mejora de productos por encargo, el desarrollo de ideas innovadoras para inventores, la distribución de espacios y el desarrollo líneas propias de productos.

En este sentido, Jiménez ha aclarado que no busca "cubrir espacios" de otras empresas sino "abrirlos" y ha justificado su carácter "innovador" en la "necesidad" de "no quedarse atrás". En este sentido, ha recordado que en Castilla y León existen inventores "con muy buenas ideas" pero que "no pueden desarrollarlas".

Para ellos, se diseñan trabajos específicos con "condiciones pactadas" en función de las necesidades del proyecto, para lo que se realiza un estudio individual y se buscan los proveedores "óptimos" para cada caso.

TRABAJO PERSONALIZADO

Al hilo de esto, Jiménez ha defendido el trabajo personalizado para cada cliente, como en el caso del diseño de muebles, actividad que también realiza Vedelik, ya que "no se puede crear uno para cualquier local sin ver cómo es". "Hay que tener en cuenta las zonas de luz o la actividad que va a desempeñar", ha añadido.

Por todo ello, la responsable de la iniciativa ha reiterado su apuesta por la "especialización" para "dar el mejor servicio", como puede ser cartelería para las Pyme "en lugar de diseños de maquinaria que no necesita".

No obstante, ha reconocido que hasta ahora su trabajo se ha centrado "en la búsqueda de clientes" y en darse a conocer, ya que se trata de mostrar "un trabajo poco conocido" y "hay que explicar las ventajas para cada negocio", pero ha confesado que "el boca a boca es la mejor publicidad".

En este sentido, Jiménez ha aclarado que muchas veces "las empresas no necesitan el trabajo en ese momento", de manera que "es importante conservar el contacto para futuras colaboraciones".

Asimismo, de cara al futuro Vedelik se plantea el desarrollo de productos propios, al margen de alumbrar ideas ajenas, para evitar que aquellas que "flotan" en la mente de sus diseñadores "se queden olvidadas en un cajón".

En esta futura fase se incluye también la creación de modelos "en tres dimensiones", que resultan "más visibles" que los proyectos en papel y que podrían desarrollarse "bajo encargo", todo ello encaminado a conseguir "imagen de marca".

'224 TALLER CREATIVO'

En cuanto a la nueva marca de diseño gráfico y comunicación, los promotores de Vedelik han escogido el nombre de '224 Taller Creativo', el cual hace referencia a los 224 centímetros que saltó el atleta Dick Fosbury en los Juegos Olímpicos de México 1968, ya que, a juicio de Jiménez, éste "apostó por una nueva forma de saltar, de espaldas, para conseguir el oro", lo que "coincide" con el espíritu del proyecto, "innovar para llegar más alto".

Ambas ideas surgieron de la mente de la abulense Virginia Jiménez, quien en 2010 dio el paso tras la "frustrante" experiencia de buscar otros trabajos en los que "no era posible" dearrollar "todo las capacidades" para las que se había preparado. "Aunque veía que podía seguir formándome, tomé la decisión de arrancar", ha aseverado.

Con el tiempo, el progreso de Vedelik le ha llevado a añadir a la plantilla de esta empresa abulense las colaboraciones de un burgalés, un vallisoletano y un chileno afincado en la capital del Pisuerga, por lo que su creadora ha resaltado el "carácter castellanoleonés" de la iniciativa, si bien ha reconocido que la mayoría de los clientes proceden, al margen de esta comunidad, de Madrid y el País Vasco, debido "a su cercanía con Ávila y Burgos".

Precisamente, Jiménez ha reconocido los "difíciles" momentos en los que ha salido a la luz su empresa, pero ha advertido de que al no saber "lo que había antes", los resultados de Vedelik "sólo pueden ir a mejor" y se ha mostrado satisfecha de que, por el momento, haya podido "mantenerla, cubrir los gastos y vivir de ella".