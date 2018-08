'León Beer Fest' llenará la Plaza de San Marcelo de música en directo, cerveza y degustación de productos

Publicado 24/08/2018 15:41:23 CET

LEÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

'León Beer Fest' llenará la Plaza de San Marcelo durante este fin de semana con 2.000 litros de cerveza por expositor, en total, once, la mitad de León, así como con música en directo, productos a través de cervezas leonesas y de otros lugares de España como Burgos o Galicia.

Estos son algunos de los alicientes para visitar durante este fin de semana la Plaza de San Marcelo gracias al primer festival de la cerveza en el que colabora el Ayuntamiento de León en el marco de 'León, manjar de Reyes'.

La industria cervecera artesana, que sigue con la tendencia mundial, ha registrado un crecimiento y actualmente cuenta en León con cerca de quince artesanos; un producto muy leonés si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de la producción de lúpulo se da en la provincia de León.

"Se trata de una iniciativa novedosa que en el marco de la capitalidad gastronómica persigue promocionar las cervezas de León con un toque musical, degustaciones de cervezas y de productos leoneses", ha señalado el concejal Pedro Llamas.

El festival se desarrollará los días 24, 25 y 26 en la Plaza San Marcelo. La feria abre todos los días a las 12.00 horas, cierra a las 16.30 y reabre a las 18.30 horas hasta la una de la madrugada, excepto el domingo en el que cerrará a medianoche, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

A lo largo de los tres días se ofrecerán conciertos en directo de grupos como Los Modernos, Gravity, Nashville, Nipati nipami, The Makers, Los linces de la Meseta, Punch Out, y la participación de Dj como Mures, Edu Layla, Mery, Sergio Varela y Kristina Romero, entre otros.

Según ha indicado el organizador, para participar se adquiere una copa por 2,50 euros y cada uno de los expositores ofrecen cerveza por dos euros, de media.