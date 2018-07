López apoya "firmemente" la postura de Rubalcaba sobre las diputaciones y advierte de que hay que "renovarse o morir"

Actualizado 22/08/2011 15:47:07 CET

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Óscar López, ha insistido este lunes en su apoyo "firme" a la postura manifestada por el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el papel de las diputaciones provinciales de la que, además, es partícipe, y ha advertido de que en este sentido hay que "renovarse o morir".

López ha aclarado su postura tras mantener un encuentro con los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, donde ha destacado que las diputaciones provinciales viven una situación en la que o abordan su modernización y renovación o están "abocadas a desaparecer". "Apoyo firmemente a Rubalcaba y vengo hablado de ello desde antes, además me considero parte de la reflexión".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y coordinador de la Conferencia Política Nacional del PSOE ha dejado claro que no apuesta por la comarcalización, ya que, como ha asegurado en anteriores ocasiones, la posición histórica del PSOE ha cambiado y no respalda la creación de un nuevo nivel burocrático salvo excepciones, como puede ser El Bierzo. "Apuesto por adelgazar las administraciones y no por engordarlas", ha señalado.

En este sentido ha avanzado que Rubalcaba presentará este lunes un modelo que podría afectar a las diputaciones en general y no a aquellas con características especiales como las del País Vasco o los consejos y cabildos de Canarias y Baleares.

Así, Óscar López ha aclarado que el modelo que defiende el PSOE no está en contra de los pequeños municipios. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras lo que ha puesto como ejemplo a comunidades uniprovinciales como Madrid en las que no hay diputaciones para señalar que no se dejan de lado a las pequeñas localidades. "No se abandona a los pequeños pueblos a su suerte, sino que se evitan duplicidades y se potencias competencias", ha manifestado.

El secretario autonómico del PSOE también ha insistido en que los cambios podrían afectar únicamente a los cargos políticos y no a los funcionarios, ya que, según sus cálculos, de los 861 millones de euros que la Junta ha dedicado en 2010 a las diputaciones 441 millones se han destinado a gasto corriente.

Finalmente, López ha acusado al PP de "contradecirse", ya que tras 24 años sin abordar "la ordenación del territorio" piden ahora la agrupación voluntaria de municipios, al tiempo que ha acusado a la Junta de "falta absoluta de liderazgo" con una defensa de la diputaciones para decir ahora que hay que "modernizarse".

López ha defendido que su postura es "coherente" con el modelo de España autonómica en la que, a su juicio, se puso una "capa de cebolla" en la que existían la duplicidad en muchas administraciones, por lo que, ha insistido en la importancia de "racionaliza la eficiencia y el gasto", además de facilitar los trámites a los ciudadanos.