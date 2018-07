López llama a la sociedad a "despertar" a una Junta "conformista" y aclara que CyL no se gobierna desde Madrid

Actualizado 28/02/2011 13:53:53 CET

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del Partido Socialista y candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar López, ha llamado este lunes a la sociedad a "despertar" al Ejecutivo regional, "conformista" tras 24 años al frente de la Comunidad, y ha aclarado que Castilla y León no se gobierna "desde Madrid".

López, quien ha protagonizado este lunes el acto de presentación de la campaña 'Despierta a la Junta' acompañado por su Ejecutiva, como ya ocurriera en abril de 2010 con la puesta en escena de 'Puro Cambio', ha pedido a la sociedad, de la que destacó una presencia cada vez mayor de personas con "espíritu crítico", que "despierte a la Junta".

Por ello, reclamó a quienes "quieren" una sanidad pública y menos parados, a las mujeres, a los agricultores y ganaderos, a los jóvenes y a los mayores que "despierten a la Junta". "Que nadie les confunda", aseveró antes de recalcar que en los comicios del próximo 22 de mayo se elige el Gobierno de Castilla y León, el que gestiona "más de 10.000 millones al año", y a los alcaldes.

En la misma línea, recordó que la Comunidad se gobierna desde la propia Castilla y León "y no desde Madrid" --"que nadie se confunda ni le confundan"-- y abogó por que recupere su voz "fuerte y clara", la que tuvo durante la construcción del país. "No se puede conformar con no pintar nada".

Tras reiterar que su candidatura representa la "ambición y la ilusión", López apeló "a la mayoría que quiere el cambio" a optar por acabar con "el autobombo, la autoexcusa" y con quienes "echan la culpa a los demás de nuestros males".

Asimismo y como lo ha recalcado en las últimas semanas, con el Presupuesto de la Junta se puede hacer "mucho más" de lo que, a su juicio, hacen los "conformistas" que llevan 24 años al frente del Gobierno, periodo en el que, recalcó, se ha "perdido peso" poblacional o industrial.

López, quien sí adelantó que, en caso de ganar el próximo 22 de mayo, no creará consejerías "sin competencias" como en la actualidad, criticó, ocurre con Interior y Justicia, destacó la valía de la propuesta de los socialistas y reiteró que con las candidaturas presentadas por su formación se pueden formar "dos o tres" gobiernos "mejores" que el actual.