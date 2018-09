Lorenzo Amor, de ATA, alerta de que en los próximos cinco años van a desaparecer 80.000 comerciantes autónomos en España

Publicado 13/09/2018 14:17:55 CET

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha alertado de que durante los próximos cinco años van a desaparecer 80.000 comerciantes autónomos en España, 10.000 en Castilla y León y en torno a 1.000 en Palencia.

Amor ha manifestado su "honda preocupación" porque durante el pasado año se han perdido en España casi 12.000 comerciantes autónomos, sobre todo en un tiempo donde la compra "a golpe a clic" ha aumentado. Y es que, según ha aseverado, "uno de cada tres españoles compra en comercio electrónico una vez al mes".

A pesar de esos datos, se ha congratulado por la puesta en vigor de la extensión de la tarifa plana de 24 euros por dos años para los nuevos emprendedores en municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Palencia suponen un 90 por ciento de la población. "Una medida acertada", a su juicio, que fomenta además el relevo generacional y sirve para combatir la despoblación.

"El comercio de proximidad cohesiona y da vida a los pueblos"m ha añadido, al tiempo que pedía un Plan de Reconversión de Dinamización y Ayuda al comercio tradicional, como ya se han creado para otros sectores como la agricultura o minería, sin dar la espalda a las nuevas tecnologías.

Para ello, ha apuntado que es necesario asesorar a los comerciantes sobre la realidad que hoy se vive, ayudarles para que pueden vender como el resto y "guiar al comercio hacia lo que se está demandando".

Amor también se ha referido a los datos de un verano que "ha roto la buena racha de afiliación de autónomos", datos que nunca habían vivido, ni incluso en los peores años de la crisis. Malos datos que "preocupan más" porque se han perdido afiliaciones en la industria, la agricultura el comercio y la hostelería, sectores que suelen cosechar buenos datos en esta época.

ENERGÍA

En otro orden de cosas, el presidente nacional de ATA ha recordado el sobregasto en energía al que se van a enfrentar los autónomos, cercano a los 1.000 euros, y ha aconsejado al Gobierno y a Podemos que si barajan bajar el IVA de los productos de primera necesidad empiecen por la energía.

También les ha recomendado que cuando no se tienen las cosas claras "no hay que poner las cosas sobre la mesa respecto a la bajada de impuestos a los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional".

"Determinados anuncios generan incertidumbre", advierte, ya que considera que no existe ninguna bajada de impuestos y que aunque 800.000 autónomos se verán beneficiados, muchos más van a tener que pagar más.