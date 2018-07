Maíllo pide que se reconsidere la eliminación de entidades locales y afirma que en Zamora "no sobra ningún ayuntamiento"

Actualizado 22/09/2012 18:30:59 CET

SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (ZAMORA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ha pedido este sábado, en su discurso del Día de la Provincia, que se "reconsidere" la eliminación de las entidades locales menores, y ha destacado "su importancia" y el papel de los alcaldes.

Ha sido uno de los puntos centrales de su discurso aunque sí ha saludado "como positivo el giro dado por la Junta de Castilla y León, en torno a la propuesta de ordenación del territorio".

En este sentido, ha indicado que "la eliminación de términos que están alejados de la historia y de la tradición local en estas tierras es muy positivo" al igual que el nuevo plazo abierto es acogido con satisfacción por todos, porque "es un nuevo espacio abierto al diálogo muy necesario para reordenar competencias y funciones".

Martínez Maíllo ha asegurado que los alcaldes hoy pueden estar "más tranquilos que ayer", pero ha advertido de que seguirá trabajando en la concreción de un modelo. "Es inteligente el acuerdo de esperar, aunque no indefinidamente, a la legislación del Estado. Legislación que es básica y por lo tanto aplicable a toda España, incluido Castilla y León, a la que puede condicionar", ha añadido.

No obstante, sí ha dejado claro que los alcaldes de pueblos son "pilares fundamentales" porque "siguen firmes en su compromiso de servir a los ciudadanos", muchos de ellos "sin sueldo, con la incomprensión de muchos, pero con la satisfacción de hacer lo necesario por su pueblo y sus vecinos. Creen en lo que hacen y no sólo eso, además lo materializan".

Por esto, el presidente provincial ha reiterado que siempre trabajará para que no se sientan "solos".

SALIR DE LA CRISIS

Sobre este asunto, también ha dejado patente que Gobierno Central tiene "un mandato claro", como es sacar a España de la crisis, y por ello cree que es "de vital importancia que se hagan reformas para seguir avanzando, mejorar, eso sí, con decisiones justas y equitativas, en sintonía con la delicada situación actual y poniéndose siempre en la piel, en la epidermis, del ciudadano".

Además, ha recordado la petición de austeridad que se pide en el funcionamiento de las administraciones. Maíllo ha asegurado "entender" el mensaje y el objetivo de reducir el tamaño y la dimensión de las administraciones para ser "más eficaces y eficientes en el gasto público".

"El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León están abordando esta cuestión, derecho y legitimidad que lógicamente nadie discute. Pido sensibilidad hacia lo local, entendimiento a las diferencias del medio rural, y sobre todo que se escuche a los interlocutores locales", ha aseverado.

Con todo, el presidente zamorano ha afirmado que cree firmemente que "no sobra ningún ayuntamiento" en la provincia. "Es la administración más valorada por los ciudadanos, de mayor tradición y arraigo, y no olvidemos que a los alcaldes los eligen los ciudadanos democráticamente".

No obstante, también se ha mostrado a favor de que se "exijan responsabilidades a los malos gobernantes", a los que "dilapidan" el dinero público "sin control", de manera que comprometen el futuro de los ciudadanos a los que administran el dinero público.

"Estoy a favor de mayor transparencia en la gestión pública y también a que todos y cada uno de los administraciones locales, por pequeñas que sean, tengan que cumplir con sus obligaciones legales, económicas y presupuestarias. Nadie, por pequeño que sea, debe sentirse excluido o al margen del cumplimiento de nuestra constitución y en especial con los objetivos, que como país, tenemos en materia de estabilidad presupuestaria", ha insistido.

Hoy, en San Martín de Castañeda, ha vuelto a pedir que se reconsidere la eliminación de las entidades locales menores, pero eso sí, "éstas tienen que entender que deben rendir cuentas, cumplir la ley y que aunque están concebidas para la administración de sus recursos patrimoniales, no pueden estar alejadas de la rendición de las oportunas cuentas ante quien corresponda".

SUPRESIÓN DE JUZGADOS

Los juzgados también han sido un punto del discurso del presidente provincial, y la postura sobre la supresión de juzgados, planteada por el Consejo General del Poder Judicial.

"La Diputación ha sido clara. Hemos dicho no a la eliminación indiscriminada de partidos judiciales. Pero también debo advertir que en esta época de cambios es imprescindible cargarse de argumentos y de razones de peso que defiendan nuestros planteamientos", ha aseverado.

"Soy de los que piensan que no se deben aplicar criterios meramente objetivos de población o de distancias, sino que es preciso tener en cuenta otras circunstancias como el número de asuntos tramitados, el grado de conflictividad de cada zona, el servicio público que se presta en comarcas con población dispersa y su repercusión económica. Y además, apelar a la coherencia. No se puede inaugurar juzgados y al día siguiente cerrarlos, no parece razonable, porque en alguna de las dos situaciones estamos equivocados", ha concluido.