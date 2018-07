Marcos Sacristán cree que la "previsibilidad" hace que 2013 pueda ser mejor aunque la "incertidumbre" no desaparece

Actualizado 10/12/2012 12:26:42 CET

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Marcos Sacristán, ha asegurado este lunes que la "previsibilidad" hace que el año 2013 pueda ser mejor para la Institución acaba aunque la incertidumbre "no ha desaparecido".

Sacristán, que ha leído a primera hora de este lunes el comunicado conjunto de los rectores de las universidades públicas españolas, ha recordado que el recorte de las subvenciones nominativas puede rondar el tres por ciento aunque se espera poder compensarlo con las tasas.

Tras matizar, no obstante, que el volumen total de tasas no se conocerá hasta marzo o abril, Sacristán ha considerado que la situación en 2013 puede ser "algo mejor" ya que los Presupuestos no se conocieron este año hasta la conclusión del curso académico.

En este escenario ha recordado que las previsiones existentes tienen el mes de julio de 2013 como horizonte, lo que hace que en el segundo semestre tengan que realizarse "ajustes a la baja" y, por ende, que la incertidumbre "no haya desaparecido".

Por otro lado y en referencia a la reforma del acceso a la universidad, Marcos Sacristán ha reiterado su oposición a la modificación de "cosas que funcionan" como la PAU, que lo hace "aceptablemente", y ha puesto de manifiesto que el actual sistema que se prevé modificar permite la colaboración entre los dos niveles educativos.

Por ello, el rector de la Universidad de Valladolid ha recalcado que el nuevo sistema que se pretende implantar "tiene más problemas de los que viene a resolver".