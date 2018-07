Medio millar de personas secunda en Palencia la movilización de los hosteleros contra la Ley Antitabaco

Actualizado 26/01/2011 15:02:44 CET

PALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio millar de personas ha secundado hoy en la capital palentina la manifestación convocada por asociaciones de hosteleros en contra de la Ley Antitabaco, la primera que se celebra en España después de que la normativa entrase en vigor el pasado 2 de enero.

Sobre las 11.30 horas, hosteleros de la capital y alguno llegado desde diferentes puntos de la provincia se han concentrado en la plaza Mayor, desde donde partió la manifestación, que concluyó en la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto por parte del presidente nacional de la Federación de Hostelería, José María Rubio.

Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer 'Zapatero negrero, tenías que ser hostelero', 'Si no fumamos, no recaudamos. ¡Déjanos vivir!' o como la que abría la marcha, 'Prohibición total, ruina del sector', además de que no han dejado de pitar y de lanzar gritos de "fuera fuera" contra algunos establecimientos que estaban abiertos.

Durante la lectura del manifiesto, Rubio ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que "pongan en marcha una iniciativa para suspender con carácter inmediato la aplicación de la Ley", ya que "está situación es insostenible" y está arruinando al sector.

"Nos mintieron" ha indicado el presidente nacional de los hosteleros, ya que según ha explicado les dijeron que la mayoría de los países de la UE había adoptado la prohibición total de fumar, y según Rubio "es al revés" ya que "en 24 de los 27 países" miembros de la Unión Europea, "existen pequeñas zonas para fumar".

"Frente a los 15 céntimos que el hostelero percibe por la venta de una cajetilla, el Estado se embolsa casi 3 euros" ha afirmado Rubio, razón por la que está seguro que se permite que se vendiendo tabaco en los establecimientos hosteleros con el objetivo de "no perderse las sustanciales ganancias que obtiene".

Por otra parte también ha explicado que el ministerio de Sanidad, el Gobierno y el PSOE "rechazaron las previsiones" que habían hecho los hosteleros y se negaron a realizar "un estudio de impacto económico", algo que hubiera supuesto haber presentado un proyecto de Ley y no "una proposición" que es lo que se ha tramitado.