Del Olmo advierte de que no ha habido acuerdo sobre Vestas

Publicado 20/09/2018 10:56:40 CET

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha señalado que no ha habido acuerdo con la multinacional danesa Vestas sobre su planta de Villadangos del Páramo (León) tras la reunión de ayer en el Ministerio porque los responsables de esta industria "no se comprometieron a nada".

Del Olmo se ha referido a este asunto antes de participar en la conferencia By&For Citizens sobre ciudades inteligentes europeas que se celebra en Valladolid, un foro en el que ha asegurado que la situación actual de esta planta es "difícil", tras lo que ha avanzado que mañana se mantendrán más reuniones en el Ministerio.

"Para la Junta de Castilla y León o hubo ningún tipo de acuerdo y ningún principio de acuerdo, lo que pretendemos es que se restablezca la capacidad productiva en León", ha reseñado la consejera, quien ha detallado que la solución puede pasar por que la empresa dé macha atrás con su ERE o por que ella misma busque una alternativa de reindustrialización que dé cabida a los mismos puestos de trabajo.

No obstante Del Olmo ha considerado esencial que la multinacional mantenga la nave de Villadangos hasta que se encuentre una alternativa industrial en la zona, y, de no ser así, que entregue un fondo a la Fundación Anclaje para que busque sea alternativa.

Por último, Del Olmo ha insistido en que no existe compromiso alguno. "Con el recorrido que lleva la cuestión ya he dicho que no es una empresa de fiar, lo que no ponga por escrito a la Junta no nos sirve para nada", ha concluido.