Del Olmo rechaza "el pacto fiscal de izquierdas" porque busca subir impuestos

Publicado 13/07/2018 12:46:07 CET

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha rechazado este viernes el "pacto fiscal de izquierdas" suscrito por PSOE, Podemos e IU y que busca "subir los impuestos a todos los ciudadanos y a las empresas" al tiempo que considera que dicho documento "desprecia" la reforma de la financiación autonómica y "desisten" de dicha reforma.

Así lo ha manifestado Del Olmo durante la visita que ha realizado a la sede del Ecyl en la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde ha estado acompañada por el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

"El espíritu de ese acuerdo es subir los impuestos a los ciudadanos y a las empresas. Eso es lo que propugna la política de izquierdas tradicionalmente" ha aseverado la consejera, quien además ha tachado de "impreciso y vago" el documento suscrito por PSOE, Podemos e IU y donde "sólo hau una intención, subir los impuestos".

Asimismo, ha subrayado que este acuerdo "desprecia la reforma del modelo de financiación" ya que, según ha explicado, desisten de dicha reforma y aseguran que no se va a "ganar nada en esa financiación", por lo que para Del Olmo "prejuzgan algo que no se ha empezado a negociar, porque no quiere el Gobierno actual".